Il violino di Viktoria Mullova per la tappa udinese del tour mondiale

Un’autentica leggenda vivente del violino e un complesso sinfonico di illustre tradizione: si preannuncia particolarmente ricco di appeal l’appuntamento musicale proposto dal Teatro Nuovo Giovanni da Udine martedì 8 novembre, quando, alle 20.45, saliranno sul palcoscenico la violinista Viktoria Mullova e l’Orchestre de la Suisse Romande con il suo direttore Jonathan Nott.

Quello atteso a Udine è il secondo concerto della 26esima stagione sinfonica firmata dal Sovrintendente e direttore artistico Marco Feruglio, realizzata anche grazie al sostegno di Fondazione Friuli.

Un appuntamento esclusivo in quanto si tratta dell’unico concerto italiano in programma per la celebrata solista e l’eccellente compagine elvetica, impegnati in un breve tour internazionale che, partendo da Ginevra, li condurrà a Udine e quindi a Lubiana e Budapest.

Per l’occasione pure il programma sarà di particolare fascino, a iniziare dall’impervio e drammatico Concerto per violino e orchestra n. 1 di Dmitrij Šostakóvič, che ascolteremo in prima esecuzione nel nostro teatro. Tutta dedicata a Richard Strauss invece la seconda parte del programma, con il grandioso poema sinfonico Also sprach Zarathustra il cui famosissimo incipit ha reso indimenticabile la colonna sonora di un film cult come 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick.

Magnetica, impeccabile, dotata di un temperamento volitivo sia nella vita professionale che in quella privata – celebre la sua rocambolesca fuga dall’Unione Sovietica appena ventiquattrenne - Viktoria Mullova è considerata fra le migliori violiniste della nostra epoca.

La sua inarrestabile ascesa ha avuto inizio nel 1980 quando si aggiudicò il 1° Premio al Concorso Sibelius di Helsinki. Da allora, Mullova ha suonato in tutto il mondo con le più grandi orchestre, i più celebri direttori ed è stata ed è ospite dei più importanti Festival internazionali.

Fondata da Ernest Ansermet nel 1918, l'Orchestre de la Suisse Romande è attualmente guidata dal Direttore Musicale ed Artistico Jonathan Nott ed è composta da 112 musicisti permanenti rappresentanti di 16 nazionalità diverse.