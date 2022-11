Nuovi percorsi di fede: Aquileia nell’itinerario dedicato ai santi Cirillo e Metodio

Un viaggio lungo strade antiche e moderne che ieri come oggi, ma anche nel futuro, contribuiranno a permettere alle persone di incontrarsi. Aquileia ha compiuto il primo passo per entrare nell’itinerario culturale europeo dedicato ai santi Cirillo e Metodio, i fratelli tessalonicesi co-patroni d’Europa, che nel loro viaggio verso Venezia e Roma si fermarono proprio nella città romana.

Il protocollo di intesa per l’ingresso è stato siglato nei giorni scorsi a Modrá (in Cechia) dal presidente di Fondazione Aquileia Roberto Corciulo, in rappresentanza dell’associazione di scopo che unisce Fondazione Aquileia, Fondazione Società per la conservazione della Basilica e Comune di Aquileia, e la direttrice dell’associazione del Cammino culturale dei Santi Cirillo e Metodio Zuzana Vojtová , alla presenza del presidente della Regione di Zlín Radim Holiš e dell’europarlamentare onorevole Martina Dlabajová.

L’itinerario Cirillo e Metodio è un insieme di percorsi sulle orme dei due santi considerati i simboli del dialogo culturale tra il cristianesimo orientale e occidentale. Due missionari ritenuti tra i più influenti, avendo avuto un ruolo principale nell’introduzione del Cristianesimo e nello sviluppo della cultura nei Paesi slavi.

Attualmente l’itinerario presenta una serie di percorsi attraverso 7.500 km e sei Paesi ((Bulgaria, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Slovacchia e Slovenia).

«Aquileia – sottolinea Roberto Corciulo – ha compiuto il primo passo per entrare a fare parte dell’associazione del Cammino culturale dei santi Cirillo e Metodio, riconosciuto nel 2021 dal Consiglio d’Europa. Nella Repubblica Ceca e in Slovacchia sono già stati creati più di mille km di sentieri, in Friuli Venezia Giulia lavoreremo insieme ai referenti dei cammini già riconosciuti e a PromoTurismoFvg per realizzare le azioni necessarie a collegare gli itinerari e a offrire ai pellegrini e ai turisti un nuovo percorso culturale e di fede. La firma di questo accordo, oltre ad avere un profondo valore spirituale, sancisce la volontà di lavorare in rete, sia a livello locale sia a livello transnazionale, e di iniziare un percorso di scambio e confronto culturale di respiro europeo per la valorizzazione territoriale. Ci tengo a ringraziare il console onorario della Repubblica Ceca Paolo Petiziol e l’on. Martina Dlabajová per aver agevolato l’incontro tra Aquileia e questo significativo cammino culturale».

«Un’operazione importante – afferma il sindaco di Aquileia Emanuele Zorino – che unitamente alle tante messe in campo negli ultimi anni racconta Aquileia quale centro di interscambio e rafforza la valorizzazione della nostra immensa eredità culturale frutto di un’ibridazione culturale e spirituale bimillenaria. La valorizzazione di questo itinerario è per noi tutti motivo di riflessione e stimolo per lavorare ancora più alacremente su progetti capaci di avvicinare popoli, apparentemente diversi tra loro ma, nella realtà, decisamente vicini per le assonanze culturali che li legano».

«I santi Cirillo e Metodio sono arrivati ad Aquileia e sono stati ospitati nella nostra città nel loro viaggio verso Venezia e Roma – ricorda Andrea Bellavite, direttore della Fondazione Società per la Basilica di Aquileia - Oggi riprendiamo questi rapporti che affondano le loro radici nel IX secolo e proseguiamo ricostruendo amicizia e ospitalità».

«Il Cammino di Cirillo e Metodio è un’enorme opportunità per valorizzare la ricchezza culturale e storica della Moravia. Fin dall’inizio ho sostenuto i valori europei che i Santi Cirillo e Metodio incarnavano già nel IX secolo – sottolinea l’eurodeputata Martina Martina Dlabajová – e che ancora oggi, come co-patroni d’Europa rappresentano. La cooperazione con altri paesi europei è molto importante e la firma del protocollo con Aquileia segna sicuramente l’inizio di una lunga e proficua collaborazione che sarà motivo di gioia per i pellegrini e i turisti».