Il rapporto padre e figlio per raccontare 150 anni di una famiglia ebrea

A quali condizioni è possibile conquistare il perdono di un figlio? E che implicazioni aggiunge il fatto di essere ebreo e quindi di doversi misurare con la concezione che del perdono hanno le Scritture? Domande che costituiscono il perno del nuovo libro dello scrittore pordenonese Gianni Zanolin, “Il peso del perdono”, edito da Morganti, che avrà la sua prima presentazione giovedì 10 novembre, alle 18, nella biblioteca di Maniago (ex Filanda).

Un libro sofferto, con una lunga gestazione, iniziata una decina d’anni fa, proprio mentre in parallelo prendeva il via la serie dei romanzi più noti di Zanolin, i sei gialli che hanno come protagonista il commissario Vidal Tonelli e che tanto piacciono ai suoi lettori.

E agli editori, che a Zanolin continuavano a chiedere sempre e soltanto un altro Tonelli («Mi pareva di sentirli – racconta – chissà cosa si è messo in testa quello scrittore di polizieschi...»).

Ma la storia dell’ebreo novantenne Jacob Rosenstern che nel 2010, a Trieste, decide che prima di morire deve incontrare nuovamente un figlio abbandonato all’inizio del 1946, dopo la guerra e la Shoah, Zanolin ce l’aveva dentro, limpida e potente nel suo richiamo a diventare pagina scritta.

Anche perché intreccia quella della sua famiglia per parte paterna e puntualmente riaffiorava, lo metteva alla prova, lo costringeva a ricerche storiche rigorose, a documentarsi, a studiare, a continue revisioni della stesura.

Ed ecco che, quasi alla fine del 2022, finalmente è diventato libro il racconto di Jacob e dei 150 anni di una famiglia ebraica triestina che si intreccia con la storia della città, un romanzo «che alla base ha il rapporto fra la memoria personale e famigliare e la storia – spiega l’autore – quella grande e di tutti, di Trieste, del Friuli, dell’Italia, dell’Europa e del pianeta, com’è sempre necessario sia alla letteratura ebraica che a quella che narra di ebrei».

Ciò che interessava a Zanolin era indagare il concetto di ebraismo che ben esprime il padre di Jacob in un passaggio del libro, parlando della vita “laica” e normale condotta prima che le leggi razziali cambiassero tutto, costringendo gli ebrei a doversi riconoscere nel loro passato.

Ebraismo che si esprimeva nel dovere e nell’impegno dei padri di trasmettere ai figli esperienze e conoscenze, nel tentativo di affinarne i sentimenti, di trasformare - di generazione in generazione - una massa di esseri umani talvolta compromessi in persone migliori.

Tutto il libro è pervaso da questa “lezione continua”, dall’esempio che il padre deve dare al figlio affinché il suo modo di vivere possa elevarsi.

«E questo avviene nella trasmissione della memoria – ancora Zanolin – ma anche nel significato straordinario di una religione che nasce dalla scrittura e trasforma quest’idea della cultura e dell’apprendimento in un grande elemento sacrale spirituale».