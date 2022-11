Un inquietante delitto nella notte di Natale tra stregoneria e mistero

Se dovettero passare quasi cent’anni perché fosse ripristinata la messa di mezzanotte dopo l’omicidio della Notte Santa del 1843, significa che il fattaccio turbò generazioni e generazioni di timorati di Dio a Buttrio. Diego Lavaroni ci svela “L’ultima messa del gastaldo” (Gaspari). Il suo nuovo romanzo sarà presentato giovedì 10 novembre alle 18.30 a Udine alla Caffetteria da Romi Al Vecchio Tram, in dialogo con Andrea Zuccolo. Incontriamo l’autore per inoltrarci in una storia misteriosa e poco nota.

Nel romanzo leggiamo una sorta di filastrocca minacciosa: «Stanotte in chiesa / qualcuno ha recitato: / “Canta, canta galletto, / perché questo è il tuo /ultimo canto!”». In quale misura si mescolano finzione letteraria e realtà storica?

«I versi del galletto mi sono stati narrati dal nonno paterno. È uno degli elementi sopravvissuti della vicenda che è reale perché il delitto è accaduto nella notte di Natale. Girolamo Zecchini di San Lorenzo di Palma, ritornando dalla messa di Buttrio alle case dei conti di Maniago, dov’era gastaldo, venne ucciso da un’arma da fuoco. Attorno a questo c’è la fantasia narrativa, basata sulla documentazione relativa alla polizia austriaca, ai distretti amministrativi, al periodo storico».

La sacralità, festosità e serenità della notte di Natale e l’assassinio di un uomo dopo la messa che celebra la vita generano un attrito spiazzante, scandaloso e dissacrante. Tanto spaventoso per la comunità del tempo quanto potente sul piano strategico della narrazione?

«Ogni assassinio ha una valenza negativa e terribile. Ma il fatto che avvenga dopo la messa di mezzanotte aumenta l’orrore perché può alludere all’intervento di un omicida diabolico o eretico. In una comunità contadina, strettamente religiosa, deve aver provocato un trauma profondo come testimoniato dalla secolare interruzione della messa di mezzanotte».

Il romanzo ci porta a Buttrio nel 1843, nel Friuli del Risorgimento e anche nelle pieghe in ombra della storia: passioni nascoste, massoneria, eresie, stregoneria. È un approfondimento di temi di cui si è già occupato?

«Siamo quasi alla vigilia dei moti risorgimentali. In una dimensione di malessere. Già nel romanzo precedente entravo in quelle pieghe cupe, in particolare nel collegamento tra massoneria e stregoneria, cent’anni prima, con la vicenda di un altro gastaldo arrestato».

Le indagini sono condotte dal capitano Rotario. Come lo ha scelto?

«Il romanzo affronta anche l’ambito etico e linguistico. Il capitano è al centro della convivenza di realtà diverse. È l’elemento di equilibrio tra friulani, slavi e austriaci nella vicenda e nel territorio».

Lei è psicoterapeuta e scrittore. Cosa hanno in comune i due mestieri?

«Sono da sempre appassionato di storia e fin da bambino amavo ascoltare le vicende narrate dal nonno. Storie sono quelle letterarie, ma anche quelle vere vissute nell’ambito della psicoterapia. In particolare, sono attratto dalle vicende degli ultimi, messi al margine».