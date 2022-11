Il nuovo thriller di Avoledo è una caccia senza tregua

Ha studiato l’arabo e il cinese, si è tolto il vizio dell’alcool e delle droghe e si è rimesso in forma per affrontare un’avventura al limite del possibile Sergio Stokar, poliziotto scomodo ma determinato a combattere il male.

È il protagonista dell’ultimo romanzo di Tullio Avoledo “Non è mai notte quando muori” (Marsilio) che sarà presentato oggi alle 18 nel calendario dei “Colloqui dell’Abbazia. Il viaggio della carta geografica di Livio Felluga”.

Un romanzo che si rifà al genere hard boiled del maestro Raymond Chandler, poliziesco, criminale e violento nella contemporaneità internazionale, quando in gioco ci sono i destini di nazioni e le armi sono tecnologiche. È un viaggio straniante sempre sotto effetto jet leg, quello di Stokar che passa dai Caraibi, suo rifugio durante la pandemia, dopo le peripezie vissute alla Zattere in “Nero come la notte” vincitore del premio Scerbanenco, alla Russia e alla Cina per giungere in Africa.

In un paese di fantasia con un alto tasso di verosimiglianza, retto da un dittatore dove, se si decide di fare qualcosa non ci sono le “remore democratiche” dell’Europa, con paesaggi post-apocalittici, dovrà cercare il figlio di un ricco oligarca russo e riportarlo da papà sano e salvo.

Nel mezzo tanti colpi ci scena, realtà distopiche, personaggi assoluti per spietatezza e per ricchezza in petrodollari e narcodollari, abili nel tenere i piedi in tante scarpe, ma soprattutto capaci di tenere il lettore attaccato alle pagine fino all’ultima riga.