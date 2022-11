La storia di Elio Morpurgo dall’Unità d’Italia alla Shoa

Viene finalmente offerta al pubblico in versione teatrale la lunga e coinvolgente vicenda di uno dei personaggi più rilevanti della storia friulana a cavallo tra Otto e Novecento: questa sera alle 20.30 (ma chi vorrà potrà arrivare già dalle 19 in poi, per un aperitivo) è infatti in programma, al Castello di Buttrio, in via Morpurgo 9, la pièce “Il sindaco ebreo. Elio Morpurgo dall’Unità alla Shoah”, di Valerio Marchi, con lo stesso autore nelle vesti di narratore. Voci recitanti di Sara Alzetta e Stefano Rizzardi, inserimenti musicali di Eva Miola.

Come ha affermato Riccardo Calimani, illustre studioso ed esponente dell’ebraismo italiano: «Il tema è di grande interesse: il destino e le contraddizioni di un ebreo italiano che fu sindaco di Udine, deputato, sottosegretario di Stato e senatore, che aderì al fascismo e che fu brutalmente assassinato dai nazifascisti nel 1944. In questa parabola quasi emblematica ci sono molte delle caratteristiche tipiche degli ebrei tra Otto e Novecento: il loro entusiasmo, l’inserimento riuscito nella società che li circondava, il loro successo, la loro colpevole adesione al fascismo, il tradimento, la morte... Temi forse più adatti a una tragedia greca che a un ritratto di storia civile e sociale».

Lo spettacolo è a ingresso libero, ma è consigliata la prenotazione (0432673040 o info@castellodibuttrio.it).