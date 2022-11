Cosa fare in Friuli Venezia Giulia nel finesettimana

Prosa, musica, visite guidate. Sono molte le opportunità nel secondo fine settimana di novembre. Ne segnaliamo alcune a partire dal Circuito Ert dove è in scena “Ci vuole orecchio”, spettacolo in cui Elio canta e recita Enzo Jannacci. Lo show, scritto e diretto da Giorgio Gallione, è questa sera al Teatro Miotto di Spilimbergo, e domani all’Auditorium Centro Civico di San Vito al Tagliamento, con inizio alle 20.45.

Oggi, con prenotazione a: ungiornoconnapoleone@gmail.com; è possibile partecipare alle visite guidate alla Casa del trattato di Campoformido. Le visite storico-artistiche, condotte da Chantal Rizzardi e Diego Compagnoni. partenza dalla piazza del Trattato per poi proseguire all’interno della Casa. Sarà possibile ammirare stampe e pezzi storici e anche ascoltare testimonianze dell’epoca. Il percorso si conclude con la saletta “angusta” della lapide dipinta, normalmente non accessibile al pubblico.

“A+A Storia di una prima volta”, diretta dal regista Giuliano Scarpinato approda questa sera alle 19, al Teatro San Giorgio di Udine per la Stagione Teatro Contatto 40 (visione consigliata dai 14 anni). Lo spettacolo multidisciplinare racconta il viaggio di due adolescenti, interpretati dagli attori Emanuele Del Castillo e Beatrice Casiroli.

Questa sera al Black Stuff di Udine, alle 20.30 “Fra la via Emilia e il West”, canzoni Folk e storie Rock N’ Roll con Lorenzo Semprini & 44 Acoustic trio.

“Figure oltre il presente. Luigi Dallapiccola”, Convegno internazionale di studi e concerti d’eccezione è al Teatro Verdi di Pordenone stasera con il duo Daniele Orlando al violino e Alessandro Deljavan al pianoforte su un programma che propone il Dallapiccola più noto e la Sonata in si minore di Respighi. L’ingresso è gratuito previo ritiro dei biglietti disponibili online o alla biglietteria del Teatro.

Pop Festival viaggio musicale alla scoperta dei cantanti e band emergenti, è al Capitol di Pordenone (ex cinema in via Mazzini 60), questa sera. Protagonisti Leo Gassmann e Nicol. L’inizio del concerto alle 21. Il concerto è gratuito.

Al via il Piccolo Festival dell’Animazione a San Vito al Tagliamento. Oggi, alle 17, nella chiesa di San Lorenzo, mostra “Disegni Animati”. All’auditorium, alle 18, i Rulli Frulli, banda emiliana composta da circa settanta ragazzi fra gli otto e i trent’anni accompagneranno le proiezioni delle animazioni di Michele Bernardi, Beatrice Pucci e Roberto Paganelli. A seguire la consegna al maestro dell’illustrazione Altan, che per i suoi 80 anni, dopo la proiezione di un episodio della Pimpa, riceverà un riconoscimento alla carriera, con la consegna della medaglia della città di San Vito al Tagliamento.

Nuova tappa nella provincia udinese per la mostra “Che genere di voto? Immagini e parole dalla stampa friulana sul primo voto alle donne 1946-1948”. L’esposizione approda a Ruda, dove sarà inaugurata oggi, alle 12, nel palazzo municipale.

Al PAFF! di Pordenone ci sono le visite guidate delle esposizioni di Eisner e Wolf alle 15.30 e alle 16.

Domani, alle 17, concerto-conferenza “Due per Ludwig” al Teatro Luigi Bon di Colugna di Tavagnacco. Apre il Duo Calligaris-Ilienko. A seguire e intercalato dalle parole di Federica Repini, il Duo Molaro–Chiarato, con Anna Molaro al violoncello e Elisabetta Chiarato al pianoforte.

Domani alle 17.30, al Convento di San Francesco a Pordenone, saranno sul palco i musicisti di Impronta Ensemble für neue Musik. In scena, un affiatato sestetto di giovani strumentisti europei, formato da Andrea Salvi, flauto, Nicola Zuccalà, clarinetto, Laura Ion e Christan Sebastianutto, violini, Sabina Bakholdina, viola, Valerio Cassano, violoncello e Chie Otsuka, pianoforte.

Domani, alle 17, al Teatro Comunale Gozzi di Pasiano di Pordenone, va in scena lo spettacolo teatrale con burattini, marionette, pupazzo e attore dal titolo “Biancaluna”.

Domani alle 18, al teatro Nuovo Giovanni da Udine, “A spasso con Daisy”, spettacolo per tutta la famiglia della rassegna “Teatro Insieme”. Sul palcoscenico la mitica attrice Milena Vukotic nel ruolo della protagonista. Domani al Centro Balducci di Zugliano, alle 16, Damatrà mette in scena “Due Bambini di nome Artù e Merlino”. A seguire la merenda tutti insieme.