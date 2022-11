Il Ministero della Cultura riconosce la Fvg Orchestra come eccellenza nazionale

Un concerto per la cultura e per i suoi mecenati, visionari come quel Caius Maecenas, cavaliere romano, consigliere di Ottaviano, protettore e intermediario di artisti e letterati, o come il suo illuminato erede rinascimentale, Lorenzo de’ Medici. Ardito e impegnativo il rimando a illustri benefattori del bello. Un omaggio musicale a chi crede e investe in cultura. Note di celebri compositori italiani eseguite da Fvg Orchestra che celebra il suo prestigioso riconoscimento quale Istituzione Concertistico Orchestrale. Così la Regione ha scelto di festeggiare i risultati di un’entusiastica adesione alla misura dell’Art Bonus da parte di fondazioni, imprese e persone fisiche, e insieme il traguardo raggiunto dall’orchestra che sempre più è ambasciatrice culturale della Regione nel mondo. Il concerto si è svolto ieri al Palamostre di Udine. Musiche di Verdi, Puccini, Cilea e Rossini, eseguite da Fvg Orchestra, sotto la direzione del maestro Paolo Paroni, e accompagnate dalla giovane soprano Claudia Mavilia e dal basso Simone D’Eusanio.

Il messaggio di Fedriga

In un videomessaggio il presidente Massimiliano Fedriga ha portato il saluto della Regione: «Questo evento celebra una scelta attuata dall’amministrazione, ma soprattutto celebra chi crede nella cultura del Fvg, ovvero i mecenati che hanno partecipato all’Art Bonus, voluto fortemente dall’assessore Gibelli, per supportare le iniziative nel territorio regionale. L’alleanza tra pubblico e privato ha permesso di potenziare in modo esponenziale gli investimenti in cultura. Sono solo i primi passi, seppur già molto importanti numericamente, che mi auguro possano crescere. La valorizzazione culturale di un territorio ha anche un carattere economico che crea opportunità e investimento sul futuro».

Il presidente si è poi complimentato con Fvg Orchestra, seconda nel punteggio nazionale per l’importante riconoscimento Ico del Ministero della Cultura che darà accesso al finanziamento del Fus: «È il risultato delle capacità del presidente Paolo Petiziol e di tutti gli artisti, che hanno saputo mettersi in discussione e ritornare in modo importante sulle piazze nazionali e internazionali partecipando ad eventi a livello globale. Mi auguro che anche questo percorso possa crescere perché Fvg Orchestra ha dimostrato di essere un fiore all’occhiello della Regione. E soprattutto può rappresentare un’occasione a livello europeo per Gorizia 2025».

Riconoscimento prestigioso

«Un concerto con doppia finalità: – ha sottolineato l’assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli – fare i complimenti a Fvg Orchestra, che a soli 3 anni dalla fondazione ha ottenuto il prestigioso riconoscimento ministeriale come nuovo Ico, e ringraziare i mecenati che hanno utilizzato l’Art Bonus Fvg per sostenere i nostri soggetti di produzione culturale. Una scommessa vinta, che va a nutrire il circolo virtuoso dell’economia, capace di restituire parte degli introiti delle imprese al territorio. Il Fvg è gelosamente generoso, perché crede in ciò che produce. Un’occasione di festa, insomma, che, dopo due anni difficili, ci fa guardare con rinnovato entusiasmo al futuro e che culminerà in GO2025! Un plauso al piccolo miracolo di Fvg Orchestra, perché ha saputo ripartire e diventare eccellenza grazie all’impegno di musicisti, presidente e direttore».

Traguardo epocale

Sul palco del Palamostre il presidente di Fvg Orchestra, Paolo Petiziol, ha espresso grande soddisfazione ed emozione: «Si tratta di un traguardo epocale per la nostra orchestra. Raggiunto in così poco tempo, ripaga il costante impegno dell’istituzione sinfonica nel tutelare e valorizzare il lavoro e il talento, per di più dopo un periodo in cui il settore dell’arte e dello spettacolo dal vivo sono stati fortemente penalizzati con i due anni della pandemia. Personalmente è il ruolo più importante ed emozionante che ho potuto ricoprire. L’unico in famiglia a non suonare uno strumento perché mia mamma mi riteneva stonato. Oggi quel bambino stonato è presidente di un’orchestra di musicisti talentuosi. Provo sempre stupore quando il maestro impugna la bacchetta e si crea quella silenziosa intesa con chi suona e sa perfettamente cosa chiede chi dirige». Il direttore artistico Claudio Mansutti ha aggiunto: «Sono già numerosi gli impegni per i prossimi mesi dell’orchestra, che attesta sempre più il ruolo di ambasciatrice culturale internazionale sostenuto dal lungo lavoro di tessitura di rapporti transfrontalieri, che il presidente Petiziol ha sempre e giustamente ritenuto determinanti per una regione di confine».

L’orchestra sarà presto a Novi Sad, capitale europea della cultura 2022, e poi a Praga. Diversi gli eventi nei teatri regionali, come i concerti di Natale a Udine e Pordenone, e di fine anno a Trieste e a Gorizia. Nuove sfide poi nel 2023, con una prestigiosa tournée nazionale presso i Teatri di Tradizione italiani e il percorso di avvicinamento a Go2025!