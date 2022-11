Un omaggio a Paul Motian nel cd di Luca Colussi

Batterista unico e atipico, Paul Motian (scomparso nel 2011) non ha solo attraversato da protagonista tutte le stagioni del jazz, ma si è anche rivelato un compositore di alta qualità: un creatore di atmosfere nate da gesti equilibrati, essenziali, senza cedimenti all’esibizionismo.

Ed è proprio a questo “guru” del jazz che guarda, dopo aver contribuito a circa 120 album, il raffinato batterista friulano originario di San Vito al Tagliamento Luca Colussi con il suo secondo CD personale.

Il primo (“Segni”) raccoglieva brani di sua composizione, mentre quest’ultimo – “A Journey in Motian” – dichiara già dal titolo il debito verso il grande batterista di Philadelphia, del quale tocca le fasi della vita musicale da leader dal 1973 al 2011.

Le tracce – 18, di fatto due album in uno – sono tutte composizioni di Paul Motian rivisitate cucendo una veste aderente, ma libera. Chiediamo a Colussi come è nato questo lavoro.

«Sono partito da un trio che, oltre al sottoscritto, comprendeva Giulio Scaramella al pianoforte e Alessio Zoratto al contrabbasso».

Poi però siete diventati quattro. Come mai?

«Quando ho visto che c’era un feeling immediato, e che era subito scattata quella cosa che nel jazz si chiama “interplay”, ho deciso di aggiungere un fiato».

Niente meno che il sax e il clarinetto di Francesco Bearzatti!

«Già. E sinceramente non potevo pensare ad altri».

E lui come ha reagito di fronte a questa proposta?

«È stato contentissimo fin dalla prima prova. Ho lavorato con artisti fantastici, tutto ha funzionato alla perfezione, con creatività e affiatamento straordinari, e il disco è stato completato in una sola giornata».

Creatività, sì, ma i pezzi di Motian sono sempre riconoscibili.

«In effetti li abbiamo ripensati con caratteri diversi, ma senza stravolgerli».

Il cd sprigiona un’atmosfera gradevolissima e intensa. Una “critica” che qualcuno potrebbe rivolgere è che non sembra un prodotto da batterista…

«Lo so, ma se qualcuno lo dice non mi dispiace affatto. Quando faccio un mio disco, quando decido io, la batteria è un mezzo, non dev’essere dominante, perché il fine è la musica. Un mio lavoro non dev’essere un disco per batteristi, ma per tutti».

Questo fa onore a chi vive di batteria!

«In effetti ho iniziato da bambino e praticamente è sempre stata la mia vita».

E non si tratta solo di suonare, ma anche di insegnare…

«Ho una cattedra al Conservatorio di Adria e insegno anche al Conservatorio di Castelfranco e alla Fondazione Bon, a Colugna».

Ma torniamo a “A Journey in Motian”: a quando l’uscita?

«Il 28 ottobre è uscito sulle piattaforme. Da novembre è disponibile la versione “fisica”».

E poi potremo ascoltarlo anche dal vivo, giusto?

«Sì, ma non saranno riproposizioni meccaniche: prevedo una nuova scaletta in ogni concerto e nuove interpretazioni dei pezzi. E l’improvvisazione avrà uno spazio determinante».