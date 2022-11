Un Otello con un cast tutto al femminile, «così si arriva al cuore di Shakespeare»

Non frequentissimamente ma spesso a teatro ruoli maschili classici vengono interpretati da attrici, il viceversa invece è stata pratica usuale fin dalle origini in quanto alle donne per secoli fu proibito calcare le scene. In genere, però, si tratta di esibizioni volte a sottolineare la capacità e il talento attoriali.

Ben altra e più radicale scelta quella del regista Andrea Baracco che per il suo allestimento di Otello, inscena martedì 15, alle 20.45, al Teatro Giovanni da Udine, ha voluto un cast tutto al femminile, proprio in un dramma che ha nel potere maschile e nei suoi risvolti più oscuri i suoi punti di forza.

«Quello che mi premeva – spiega Baracco – era sgomberare il testo da quei residui che si è portato dietro negli anni e in particolare quello inerente al fatto che Otello sia un dramma di gelosia e razzismo. Credo fermamente che con questo testo Shakespeare non intendesse parlare né di gelosia né di razzismo.

Ribaltando il canone shakespeariano, facendo cioè interpretare Otello a sole donne, si neutralizza, a mio avviso, il carattere sessuale per arrivare al cuore della poesia shakespeariana. La mia non è una mera scelta estetica né tantomeno politica, è una scelta poetica».

Che vuol dire allora affrontare oggi in questa chiave Otello?

«Confrontarsi con Otello nel contemporaneo significa scegliere se fondare la propria riflessione sugli aspetti sociali e di dibattito pubblico che il testo genera nei nostri tempi, o affrontarlo cercandone i principi poetici più profondi, le domande più universali.

Per l’amore che ho per questo testo, sento la responsabilità di restituirlo al pubblico come squarcio sull’umano e sulle sue contraddizioni».

Lei parla di domande universali. Quali sono?

«Sono quelle che mette in campo il più grande comunicatore della storia teatrale mondiale che è Jago. Il testo parla di uomini che nascondono loro stessi e c’è un personaggio, Jago, che non fa altro che metterli difronte al loro vero sé, alle loro parti più indicibili e nascoste.

Otello, ad esempio, è una sorta di reduce di guerra con tutti i traumi che questo comporta e che tenta di nascondere civilizzandosi. E Jago lo incalza costringendolo davanti allo specchio che è la sua natura più intima».

Rispetto alle urgenze dell’oggi questa domande che cosa mettono in campo?

«La questione della verità, del bisogno di affrontare con sincerità quello che veramente si è, e non quello che modelli dominanti e aleatori ci impongono».

Da un punto di vista strettamente drammaturgico la scelta di affidare tutti i ruoli ad attrici, che cosa ha comportato?

«Innanzitutto, la traduzione, che è stata ad hoc, non ci siamo affidati a traduzioni che in genere sono firmate da accademici o letterati più attente all’artificio letterario che all’azione teatrale.

Cosa che invece ha fatto Letizia Russo, la quale ha usato diversi registri espressivi a seconda dei personaggi. Jago, ad esempio, parla una lingua bassa, insinuante, pericolosa, Otello invece una lingua che vorrebbe molto sofisticata per farsi accettare dalla buona società veneziana, lingua che man mano che procede l’azione scenica e di svelamento della propria natura, condotto da Jago si meticcia con quella del suo falso mentore.

Poi drammaturgicamente ci siamo resi conto che il vero protagonista è Jago, è lui che come un funambolo del teatro con le sue bugie i suoi sotterfugi le sue allusioni ingannevoli, manda avanti la trama».

In una scena completamente bianca, spazio pubblico e privati insieme, a far vivere la tragedia del Moro di Venezia e della sua sposa Desdemona, le attrici Federica Fracassi nel ruolo di Jago e Valentina Acca, Verdiana Costanzo, Francesca Farcomeni, Federica Fresco, Ilaria Genatiempo, Viola Marietti, Cristiana Tramparulo.

Le scene sono di Marta Crisolini Malatesta. Lo spettacolo sarà preceduto, alle 17.30, da un incontro con il professor Peter Brown direttore della British School Fvg.