Quando Stravinsky stroncò Mozart: «Le sue Messe sono pasticceria rococò»

“Non verrà mai fuori niente da quel giovane”, disse Haydn su Beethoven. E Stravinsky su Mozart? “Le sue Messe sono pasticceria rococò. ” Commenti feroci, sputati dentro la vita. Sono contenuti nel brillante lavoro, fresco di stampa: Una storia dilettevole della musica. Insulti, ingiurie, contumelie e altri divertimenti, di Guido Zaccagnini, (edito da Marsilio, 496 pagine, 19 euro), divertente opera su caratteri – e connessioni umane – tra i musicisti più famosi degli ultimi secoli. Da Händel a Stravinskij: un capitolo per ogni compositore.

L’autore sarà presente oggi alle 18.30 a Udine alla Libreria Moderna Udinese.

Ombrosi o passionali, romantici o iper-razionali: le vite dei musicisti sono policrome come le melodie con cui accendono i nostri sensi e pensieri. Tensioni emotive, vizi e virtù si traducono nelle loro composizioni, ragion per cui conoscerli e riconoscerli permette di intravedere il volto umano di personalità spesso idealizzate. Forte del rapporto sentimentale e professionale che da circa mezzo secolo intrattiene con la musica in veste di storico, studioso e divulgatore, Guido Zaccagnini racconta i rapporti tra i grandi protagonisti e i segreti dietro la nascita di melodie e falsi miti frettolosamente etichettati come capolavori.

Accanto alle vicende biografiche non manca inoltre di chiarire aspetti teorici e legati ai vari contesti che hanno determinato l’affermarsi di leggende, o la parabola discendente di forme musicali, correnti e strumenti, dalla Mazurka alla Sonata, dal Verismo all’Impressionismo, dal clavicembalo all’organo. Narrando l’indole autoritaria e iraconda di Händel e le intemperanze di Wagner, la passione per i lepidotteri di Camille Saint-Saëns e il pallino di Erik Satie per gli ombrelli, le bordate di Prokof’ev contro Šostakovič e il Puccini double face, dandy nel bel mondo e «sor Giaomo» per gli amici, l’autore ricompone in modo originale i vari filoni che nel corso dei decenni hanno attraversato le fasi stilistiche della musica, delineando un avvincente affresco che va da Beethoven a Strauss, passando per Schubert, Schumann, Brahms, Wolf e Mahler. Far rivivere dissidi tecnici, morali e concettuali permette di “sollecitare una riflessione e conferire a questi monumenti della nostra civiltà musicale un tocco di umanità: che potrà, forse, farceli sentire più vicini; e magari farceli amare di più”.

È Zaccagnini a riflettere in prefazione e a chiosare: “Da ultimo, chissà? , la lettura permetterà finalmente a qualcuno di trovare il coraggio di esprimere una critica, un dissenso, una perplessità che mai nessuno aveva osato esternare. Come me la pensavano anche Debussy, Beethoven, Verdi, Stravinskij…”

Per info e prenotazioni 0432/504284 o modernaudinese@lelibreriesrl. it