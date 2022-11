Filarmonici friulani, cinquanta eventi in programma: ospite Stefano Bollani

L’Orchestra giovanile filarmonici friulani per la prima volta annuncia una programmazione annuale comprensiva di 50 concerti sinfonici. Spicca tra questi la collaborazione con Stefano Bollani in un finale di stagione (il 9 e 10 giugno 2023) che per ospitare 74 artisti ha bisogno di un palco adeguato come quello del Teatro Nuovo Giovanni da Udine ma anche quello del Politeama Rossetti di Trieste.

“Dai giovani per i giovani” è questo il plusvalore dell’Off: sia la musica sia il piano gestionale sono gestiti da under 35 che amano definirsi “imprenditori culturali”.

Spno partiti dal basso, come musicisti, nel 2015 per arrivare a dicembre ad aprire la stagione Diffusa 2022/2023 con due concerti natalizi il 22 dicembre a Gemona, città che ha adottato questo gruppo di giovani fin dal principio, e il 23 dicembre a San Giorgio di Nogaro. A marzo Udine e Trento ospiteranno “Northern Light” e sotto Pasqua saranno 4 le date dedicate al famosissimo “Requiem” di Mozart. A maggio l’Orchestra ha deciso di commissionare ed eseguire la “Messa Alpina” in occasione dell’Adunata nazionale degli alpini”.

Voglia di mettersi in gioco caratterizza questi ragazzi che durante le giornate del concerto “Sinfonia concertante” a maggio hanno pensato a una masterclass per musicisti, una sorta di audizioni sotto gli occhi di quattro solisti di fama internazionale.

La stagione terminerà a giugno ma l’Off non si ferma, invitata all’edizione 2023 del “Young Opera Academy”, unfestival internazionale organizzato in Germania; l’orchestra ha deciso di partire poi per una mini-tournée, che si chiuderà a Lignano Sabbiadoro il 14 agosto.

«Con la musica non si mangia, è questa la frase che noi cerchiamo di contrastare ogni giorno»: è così che Gabriele Bressan, presidente dell’Orchestra Filarmonici Friulani, ha chiuso l’introduzione alla nuova stagione ringraziando la Regione (presenta l’assessore alla Cultura Tiziana Gibelli) senza la quale, è stato sottolineato, questi 50 concerti non sarebbero stati possibili

Un anno di cambiamenti e piede sull’acceleratore per l’Off, Alessio Venier, direttore artistico presenta infatti la terza edizione del concorso biennale di composizione “La Gnove Musiche”, rivolto a compositori e compositrici under 35. La novità è il raddoppio delle categorie: si apre una sezione infatti dedicata all’elaborazione e arrangiamento per gruppo di ottoni, grazie alla doppia organizzazione Orchestra Filarmonici Friulani e l’ensemble Brassevonde, con il sostegno del gruppo Danieli.

Il tema di quest’anno, che verrà riportato nel bando in uscita il 20 novembre, è “Musiche dall’Europa”. La mission di questi giovani musicisti imprenditori è raggiungere i giovani e fargli conoscere il mondo gli si aprirà davanti una volta usciti dalle scuole. Per farlo da quest’anno l’Off ha avviato una convenzione di alternanza scuola-lavoro con l’indirizzo musicale del Liceo Caterina Percoto di Udine. «Ai giovani aspiranti musicisti vogliamo dire: intraprendete questo percorso, pochissimi di noi riusciranno a fare i solisti internazionali ma ci sono molte professioni della musica che vengono richieste attualmente