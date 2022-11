Francesca Michielin mantiene la promessa: in Friuli a dicembre

Aveva dato “forfait” ma anche promesso che sarebbe venuta più avanti e così farà Francesca Michielin, la cantautrice, polistrumentista, conduttrice televisiva e scrittrice, che martedì 13 dicembre onorerà l’impegno preso con Pordenonelegge e alle 20.45 incontrerà il pubblico nell’Auditorium di San Vito al Tagliamento. È lì infatti che era stato originariamente programmato il suo intervento, a settembre, in sinergia con il Comune, nell’ambito del “festival diffuso” organizzato sul territorio durante Pordenonelegge.

Michielin, una delle giovani artiste italiane più amate (due volte seconda al Festival di Sanremo, ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest, composto colonne sonore), attualmente impegnata nella conduzione di “X Factor” presenterà il suo romanzo d’esordio, “Il cuore è un organo” (Mondadori), in dialogo con una dei curatori di pordenonelegge, Valentina Gasparet. «Scrivere per me è un’esigenza – ha commentato – e lo faccio da quando sono una bambina perché mi aiuta a evadere, mi fa mettere in ordine i pensieri, è quasi terapeutico». Infatti, si è messa alla prova per anni nel suo blog e dal 2021 come autrice e conduttrice del podcast Maschiacci – Per cosa lottano le donne oggi? e Per cosa lottano le persone discriminate oggi?

«Ho capito crescendo – aggiunge – che si può scrivere in diverse forme: ho iniziato con le prime poesie e le canzoni, poi dentro di me si è creato un desiderio nuovo. La forma del romanzo è intensa e complicata. Il romanzo è un battesimo del fuoco per chi ama scrivere. Per anni mi era stato detto “perché non scrivi un libro? ”, e ho aspettato che arrivasse una storia, che arrivasse un racconto per riflettere e crescere, per parlare dell’amore con più sfaccettature, nella complessità delle sue sfumature».

Protagonista del romanzo è Verde, cantautrice poco più che ventenne, ma con lei anche Regina, vecchia gloria della musica leggera, e Anna, che senza saperlo le ha fatte entrare l’una nella vita dell’altra. Un romanzo tutto al femminile che apre una nuova finestra sul mondo di Michielin. Ingresso libero su prenotazione (www.pordenonelegge.it