The Menu di Mark Mylod: black comedy feroce con protagonista il cibo

Non ci si può distrarre un attimo che il nostro modo di parlare cambia colore. Chi di voi, fino a un po’ di tempo fa, sapeva cosa fosse una “citronette” o una “brunoise”? Chi di voi, escludendo qualche lungimirante food blogger, maneggiava con destrezza verbi come “nappare” o “emulsionare”? Un lessico misterioso, quello dei cuochi. Un lessico misterioso che misterioso non è più. Anzi. È diventato così popolare, così familiare, che solo una piccola minoranza continua a non capirlo…

Dopo anni di bombardamenti televisivi, senza contare i social e il proliferare degli show cooking, ora l’entusiasmo globale per la cucina ha finalmente trovato una sponda cinematografica alla propria altezza: “The Menu” di Mark Mylod (chiediamo scusa agli estimatori di “Boiling Point”). Una black comedy feroce, spassosa e grottesca dove la cucina non è un semplice contesto narrativo bensì la chiave di lettura (filosofica, psicologica, sociologica) del mondo contemporaneo, delle sue futilità, delle sue disuguaglianze. Se, abbinando fornelli e grande schermo, pensate subito a “Ratatouille”, preparatevi ad aggiornare i vostri orizzonti!

“The Menu”, scritto brillantemente da Seth Reiss e Will Tracy, raduna i personaggi dentro il ristorante più esclusivo del pianeta alla corte dello chef Julian Slowik (standing ovation per Ralph Fiennes): una divinità. Ci sono Tyler e Margot (l’incredibile Anya Taylor-Joy), lui ossessionato dalle ricette gourmet e lei, unica in sala, totalmente disinteressata al cibo e alla mondanità. Ci sono critici gastronomici, ci sono celebrity, ci sono businessman rampanti. Insomma, c’è l’elite. Ogni tavolo, una storia. Ogni commensale, una categoria umana. Ogni piatto, un capolavoro. Peccato che la cena stia per trasformarsi in un gioco al massacro... Qualcuno meriterà di uscirne vivo? The Menu, regia di Mark Mylod, con Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult (Usa, 2022)