Che cosa fare questo fine settimana in Friuli: eventi, musica e concerti

Teatro, mostre d’arte e concerti: segnaliamo alcuni tra i molti appuntamenti del fine settimana

SABATO 19 NOVEMBRE

Andrea Appi e Ramiro Besa, in arte I Papu, inaugurano questa sera alle 20.45, la stagione del circuito Ert di Zoppola, all’auditorium Comunale, con il loro spettacolo Oetzi, Ötzi, Utzi o qualcosa di Similaun, viaggio affascinante nell’archeologia, nel tempo, nella storia ma soprattutto un viaggio nelle straordinarie potenzialità e nelle piccole miserie dell’uomo.

Sempre per quanto riguarda il cartellone della stagione dell’Ert, Dario Ballantini è il protagonista questa sera alle 20.45 dell’apertura degli appuntamenti che saranno ospitati al teatro Plinio Clabassi di Sedegliano. “Lo spettacolo di Ballantini” è il titolo del nuovo lavoro dell’artista livornese in cui porta in scena proprio le imitazioni che lo hanno fatto conoscere al pubblico, con un occhio di riguardo per quelle a carattere musicale.

In occasione del sessantesimo anniversario della nascita di Fluxus, movimento sorto tra il 1961 e il 1962, inaugurazione questa sera alle 18, presso la galleria “Nuovo Spazio”, (Palazzo Manin a Udine) della mostra fotografica di Fabrizio Garghetti “60° Fluxus”.

La precarietà di fronte agli eventi della contemporaneità sarà al centro della mostra dal titolo “1+1 =...”, di Paolo Centioni e Franco Ciot, che si inaugura oggi alle 18.30 al Make di via Manin a Udine. I lavori di Franco Ciot, sono formalizzati come piccole strutture e fissano per immagini i momenti trascorsi, considerando lockdown, spaesamento e precarietà incombente come chiavi di lettura del presente e probabilmente dei giorni a venire.

Gran finale oggi a partire dalle 14.30 all’auditorium di San Vito al Tagliamento del Piccolo festival dell’animazione con i film animati in gara della sezione Animakids II e Green Animation. Poi in serata le premiazioni di tutte le categorie in concorso. A suggellare la serata la voce dell’artista camerunense Nygel Panasco. Per un finale tutto da ballare in attesa dell’ultimo appuntamento, domani, con la visita guidata alla mostra “Disegni Animati” alle 11.

DOMENICA 20 NOVEMBRE

Domani alle 9.30, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, dal giardino di Villa Dora, “Marcia a passo libero” un percorso di circa 7 km che passerà per le frazioni di Chiarisacco e Porto Nogaro. Alle 1o nella sala conferenze di Villa Dora presentazione del libro “La password delle parole” di Fausto del Pin a cura dell’associazione culturale Ad Undecimum.

Sempre domani, alle 17.30, all’auditorium comunale “Venier” di Pasian di Prato, in prossimità della Giornata contro la violenza sulle donne, “Piccolo Colpo Sicuro. Annie Oakley superstar, storia di una piccola grande donna”. La narrazione di Valerio Marchi, autore dei testi, è accompagnata dalle musiche eseguite dai fratelli Alessio e Giuliano Velliscig e dalla recitazione di Carla Manzon.

Domani, alle 17, al teatro Luigi Bon, ultimo concerto della prima sezione sostenuta dal progetto “La musica per tutti”. Apertura con il Trio Gaubert formato da Giulia Scudeller violino, Alessandro Cetro flauto e Marina Miani pianoforte A seguire il Trio Eris con Giulio Greci violino, Cecilia Barucca Sebastiani violoncello, Giulia Toniolo pianoforte. L’ingresso è gratuito.

Molino Rosenkranz porta a teatro un’altra prima regionale: domani, al Verdi di Maniago, alle 16.30, va in scena “Marcovaldo. Funghi in città”. La compagnia pugliese Arterie Teatro reinterpreta una delle novelle della raccolta di Calvino dedicata ai ragazzi.

Domani al teatro Benois di Codroipo alle 17,30 la rappresentazione teatrale “Anima ribelle, David Maria Turoldo” prodotta da Anà-Thema Teatro per la regia di Luca Ferri, con Luca Marchioro e Raffaella Gianpaoli.

A Codroipo inizia Piccoli Palchi rassegna Ert dedicata ai bambini dei nidi d’infanzia. Si comincia domani con Serena Marossi e L’arcobaleno di Bianca, spettacolo di danza della compagnia Allegra Brigata Cinematica dedicato ai bambini dai 2 anni in su. Prevista la doppia replica, alle 16 e alle 17.30.

Domani alle 17.30 all’Hospitale di San Giovanni a San Tomaso di Majano “Sant’Orsola e le undicimila vergini”, conferenza con il critico letterario e saggista Mario Turello. La leggenda di Sant’Orsola e le sue compagne, ma anche la storia di cammino, di confraternite ospedaliere, di cura e ospitalità.

Ritorna Pan_Demonia, progetto di Fondazione Radio Magica, spettacolo dai 10 anni in su, a Udine, al Palamostre, domani alle 17. Il viaggio-racconto è condotto dallo storico ed esperto medievalista Angelo Floramo, con gli attori Daniela Gattorno, Francesco Godina, le illustrazioni dal vivo di Paolo Cossi e l’arpa di Luigina Feruglio. Presenta Martina Delpiccolo.

Domani, infine, alle 20;45 all’auditorium comunale di San Vito, va in scena “Pier Paolo Suite”, omaggio alla figura di Pier Paolo Pasolini, che porta la firma di Glauco Venier. Protagonisti della serata saranno lo stesso Venier, pianoforte, direttore e solista; Alba Nacinovich voce; Marcello Alulli sax; Francesco Diodati chitarra; Anna Savanelli, Karin Candido, Margherita Costantini.