Il ritorno di Diabolik (molti i set in Friuli), «un film molto noir»

Manetti Bros ospiti al Visionario di Udine, lunedì 21 novembre alle 20.30, per presentare “Diabolik – Ginko all’attacco”, il loro secondo film sul Re del terrore.

Nel cast ritroveremo Miriam Leone nei panni di Eva Kant e Valerio Mastandrea in quelli dell’ispettore Ginko, mentre sarà Giacomo Gianniotti (il dottor De Luca di Grey’s Anatomy) il nuovo volto di Diabolik.

«Non è un sequel – spiega Marco Manetti – perché volevamo divertirci con un approccio diverso e, visto che ci tenevamo a valorizzare la sala, abbiamo cercato di non farla sembrare una serie».

Se il primo si misurava con la presentazione del personaggio, i primi incontri e le scoperte, il secondo si focalizza sull’azione.

«Questo è un film più adrenalinico, con una storia avvincente e meno legata ad atmosfere noir».

Il passaggio avviene anche attraverso il lato sonoro, centrale da sempre nella carriera dei fratelli Manetti.

«Siamo passati da una musica di stampo orchestrale, classico, al progressive rock, adatto ad un ritmo diverso e all’ambientazione di fine anni ’60. È un genere musicale che in Italia ha avuto un grande passato nelle colonne sonore ma che non si usava quasi più e siamo stati contenti di rispolverarlo».

Oltre all’adrenalina, c’è poi spazio per l’amore. Non solo nel rapporto tra Eva e Diabolik, ma anche con l’arrivo di Altea, interpretata da Monica Bellucci, nella vita di Ginko.

«In qualche modo qui mostriamo il punto di vista di Ginko ed era importante approfondire anche la sua storia d’amore».

Il criminale e l’ispettore vengono quindi messi a confronto su un piano nuovo.

«Da un lato si vede una coppia assodata e risolta, pur con le sue crisi, e dall’altro un amore impossibile ostacolato dalla società. E questo mette in scena la grande differenza tra Diabolik e Ginko, due personaggi paralleli ma anche opposti».

L’approccio diverso in questo secondo capitolo emerge inoltre nel cambio di cast, dal Diabolik misterioso di Luca Marinelli a quello di Giacomo Gianniotti, più sicuro di sé.

«Cambiare attore principale è un grande rischio, ma è andata benissimo. Giacomo è di scuola americana e il suo modo di lavorare è molto pignolo, era interessato a capire come vedevamo le scene, perché. Ed è stato bello confrontarsi così».

Come per il primo film, anche le riprese di Diabolik – Ginko all’attacco! si sono in parte svolte in Friuli-Venezia Giulia. Tra le location troviamo il Ponte romano di Premariacco, la zona di Trieste e Portopiccolo, e il Monte San Michele di Gorizia.

«Quando siamo andati a Trieste ci siamo proprio innamorati della vostra regione, sia per la bellezza ma anche per l’accoglienza non banale. E, ultimamente da giurati del Feff, abbiamo scoperto anche Udine, che è una città straordinariamente cinefila e non lo sapevamo».

L’incontro col cinema Visionario è infatti avvenuto grazie al primo Diabolik.

«Quando guardavamo il box office, c’era una sola sala in Italia che programmava sia Diabolik che Spider-Man e dove tutti i giorni Diabolik batteva Spider-Man. Da allora è nata un’amicizia e siamo felici di tornare con un nostro film. Il Visionario ha qualcosa di meraviglioso, raro, che ci somiglia. Perché c’è amore per il cinema d’autore senza schifare quello commerciale, ed è una via di mezzo unica. Lo sentiamo un cinema del cuore».