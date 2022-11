Suns Europe al Nuovo di Udine, ecco i sei artisti che parteciperanno

Comincia il conto alla rovescia in vista della fase conclusiva di Suns Europe 2022. Dopo gli undici appuntamenti che hanno avuto luogo tra fine giugno e metà luglio, il festival europeo delle arti nelle lingue minorizzate ritorna il 25 e il 26 novembre tra Udine e Gorizia.

Sede principale delle iniziative che completano il cartellone dell'edizione di quest'anno della rassegna che dal 2015 porta l’Europa in Friuli e il Friuli in Europa sarà il Teatro nuovo “Giovanni da Udine”.

Qui, nella serata di sabato 26 novembre si confronteranno dal vivo sul palco le sei proposte musicali più interessanti, selezionate tra quelle giunte in risposta al bando lanciato la scorsa estate, che presenteranno il loro repertorio in lingua gallese, basca, slovena, sarda, basso-sassone e friulana. Sul palco del “teatrone” si esibiranno i gallesi Hms Morris, artefici di una curiosa ed efficace fusione tra elettronica, ritmiche dance e chitarre indie, l'ispirata, raffinata e introspettiva artista basca Olatz Salvador, il trio di musiciste espressione della minoranza slovena del Carso triestino Violoncelli Itineranti, il duo Ealûs, che trae ispirazione dalla ricchezza del patrimonio linguistico della Sardegna, il cantautore proveniente dal Drenthe, la porzione della Bassa Sassonia che fa parte dei Paesi Bassi, Rick Hilberts, e il nostrano Massimo Silverio, fautore di originali melodie morbide e taglienti.

La vendita dei biglietti per il concertone finale, che in continuità con le precedenti edizioni promette qualità e varietà, è in pieno svolgimento (https://teatroudine.vivaticket.it/it/event/suns-europe-2022/195020).

La giornata di Suns Europe 2022 al “Giovanni da Udine” comincerà già alle 10 del mattino in Sala Fantoni con la prima di una lunga serie di proiezioni (fino alle 19) della serie web immersiva in friulano “33/16”.

Venerdì 25, invece, il festival sarà presente a Gorizia. L'appuntamento è fissato per le 17.30 alla mediateca “Ugo Casiraghi”, dove il basco Paul Bilbao Sarria, il frisone Ernst Bruinsma e il cornico Davyth Hick, segretario generale di Elen (European Language Equality Network), in vista di Nova Gorica-Gorizia 2025, presenteranno le buone pratiche sviluppate, rispettivamente nel 2016 e nel 2018, da due capitali europee della cultura come Donostia-San Sebastian, nel Paese Basco, e Ljouwert-Leeuwarden in Frisia, con riferimento a identità plurali, diritti linguistici, produzione culturale e promozione del territorio.

Suns Europe è organizzato dalla cooperativa Informazione Friulana, editrice di Radio Onde Furlane,con il sostegno finanziario della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dell'ARLeF, del Comune di Udine, della Fondazione Friuli e con la collaborazione dell'Istituto Basco Etxepare, dell’Ambasciata italiana dei Paesi Bassi e di numerosi altri soggetti pubblici e privati, locali e internazionali.