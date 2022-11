Assegnato a Cecilia Gobbi il Premio Pordenone Musica

Dedicato a quanti con sapienza e passione contribuiscono a trasmettere l’amore per la musica alle nuove generazioni, il Premio Pordenone Musica 2022, giunto all’ottava edizione, è stato attribuito a Cecilia Gobbi, fondatrice a Roma dell’associazione musicale Tito Gobbi, creata per mantenere viva la memoria dell’arte del padre, il celebre baritono Tito Gobbi, allo stesso tempo, per contribuire ai progressi e alla diffusione della cultura operistica anche tra le giovani generazioni con il progetto “Magia dell’Opera”.

Quest’ultima ideata per avvicinare docenti, allievi e famiglie al mondo della lirica e ai capolavori del melodramma. Inoltre, la “Fondazione Tito e Tilde Gobbi” contribuisce alla formazione e all’avvio alla carriera di giovani cantanti di talento.

Questa la motivazione espressa dalla Commissione artistica internazionale del Premio: «Ha saputo far tesoro della straordinaria eredità artistica paterna per ideare multiformi percorsi didattici volti ad avvicinare i più piccoli al mondo dell’opera: consapevole che la lirica è anche educazione alla bellezza, e che la capacità di apprezzare il bello ci rende migliori».

Al suo fianco, “patrimonio” della musica internazionale, i premiati delle precedenti edizioni quali Pietro Rattalino, Qurino Principe, Salvatore Sciarrino, Alfred Brendel, Edda Moser, Michele dall’Ongaro e Bruno Monsaigeon.

Il premio che porta con sé una storia originale, è stato istituito dal Teatro Verdi nel 2015 in collaborazione con il Comune di Pordenone e con il supporto della Regione, del main partner Itas Mutua Assicurazioni e con lo speciale sostegno di Giampaolo Zuzzi, ed è stato presentato ieri, alla presenza della stessa Cecilia Gobbi insieme con il presidente del Teatro, Giovanni Lessio, dell’assessora alla Cultura, Tiziana Gibelli, con Maurizio Baglini, consulente per la musica e la danza del Verdi in collegamento streaming e l’assessore comunale alla cultura, Alberto Parigi concordi nel sottolineare il ruolo fondamentale di Pordenone e del suo teatro come realtà di riferimento del circuito europeo della musica classica e sinfonica.

Il programma del Premio Pordenone Musica 2022 propone tre giornate dedicate alla vincitrice, a iniziare da mercoledì 14 dicembre, alle 18, in Sala Giunta del Comune di Pordenone, con la Cerimonia di consegna del Sigillo della città.

A seguire, giovedì 15 dicembre, al Verdi di Pordenone (alle 20.30) è prevista la consegna ufficiale del riconoscimento cui seguirà il concerto con l’Orchestra della Fondazione Teatro Lirico G. Verdi di Trieste e le Voci Liriche della Fondazione Tito e Tilde Gobbi”. In programma “W. A. Mozart, arie dal Don Giovanni in forma di Concerto”. In conclusione, venerdì 16 dicembre, un appuntamento sarà dedicato ai giovani (Verdi, ore 11) con la lezione-concerto: “Don Giovanni”.

«Il Premio conferma anno dopo anno la sua unicità e la sua specifica vocazione – spiega il Presidente del Verdi Giovanni Lessio – iniziativa di eccellenza, a tutt’oggi l’unico riconoscimento che celebra chi mette il suo sapere al servizio della didattica musicale».

«L’ulteriore aspetto che ci ha spinti all’individuazione e alla premiazione di Cecilia Gobbi – aggiunge Baglini – è il suo grande impegno oltre che sul fronte didattico-educativo, anche sul fondamentale aspetto della formazione del pubblico: con tutta la Giuria, abbiamo ritenuto che fosse una caratteristica che distingue in modo peculiare la premiata di quest’anno dai suo predecessori».