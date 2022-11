Le lingue regionali nelle mappe storiche: la Filologica celebra i 50 anni dell’Atlante

Gli atlanti linguistici sono strumenti di descrizione delle lingue di un determinato territorio, di una regione, di un paese o di un’area geografica ancora più vasta. Essi rappresentano, in modo straordinariamente vivido, quella che è la varietà delle forme e dei tipi che si possono cogliere interrogando le parlate popolari, quelle parlate che restano le depositarie privilegiate della cultura materiale, dei valori e dei saperi delle comunità.

Gli atlanti linguistici si “leggono” prima di tutto su carte geografiche, dove vediamo distribuiti concetti e fenomeni, ma sono accompagnati il più delle volte da materiali etnografici, apparati di commento, immagini, testi e registrazioni di vario genere.

Sono grandi carte piene di parole, piene di curiosità, piene di fantasia: sì, perché è la fantasia a rendere la misura dell’intelligenza e della sensibilità nell’interpretare le cose del mondo, proponendo idee e visioni, pensieri e prospettive.

Occasione di parlare di atlanti linguistici è data dalla significativa ricorrenza del cinquantesimo anno dalla pubblicazione del primo dei sei volumi dell’Atlante linguistico storico etnografico friulano (Aslef), uscito nel 1972, ricorrenza che viene celebrata con il convegno di studi “Gli atlanti linguistici regionali. I cinquant’anni dell’Aslef”, che si terrà nel pomeriggio di martedì 22, dalle 15.30, e nella mattina di mercoledì 23, dalle 9, a Palazzo Mantica in via Manin a Udine, sede della Società Filologica Friulana (possibile seguire l’evento anche in streaming al sito www.filologicafriulana.it).

L’occasione pare particolarmente importante almeno per due motivi: il primo è la presenza al convegno di relatori davvero illustri, esponenti di primo piano della linguistica e della dialettologia europea, che proporranno i risultati delle loro ricerche e apriranno nuove strade per la disciplina; il secondo motivo, di rilievo non inferiore, è dato dal fatto che l’Aslef è proprio il primo atlante linguistico regionale d’Italia, condizione questa che pone il Friuli e tutta la nostra comunità in posizione davvero privilegiata nel campo degli studi di geografia linguistica.

Questo risultato così importante, che deve diventare patrimonio condiviso, si deve all’impegno, alla competenza e alla determinazione dell’ideatore dell’Aslef, Giovan Battista Pellegrini, benemerito degli studi di linguistica friulana e alpina, e dei suoi numerosi collaboratori, su tutti Giovanni Frau, Laura Vanelli, Carla Marcato, Piera Rizzolatti, Daniela Piccini e altri ancora.

Una grande impresa, quella dell’Aslef, che si fondava su una tradizione di studi ben consolidata, che già ci aveva regalato, tra l’altro, la preziosa Dialettologia friulana, pubblicata nel 1966 da Giuseppe Francescato.

Il Friuli, in ogni caso, è davvero terra di atlanti linguistici e di imprese di geografia linguistica. Ci basterebbe ricordare il goriziano Graziadio Isaia Ascoli, padre della glottologia in Italia, al quale la Società Filologica Friulana è significativamente intitolata, che con i Saggi ladini del 1873 delinea un affascinante affresco delle varietà linguistiche di tutto l’arco alpino, dalla Liguria al Friuli.

E con Ascoli, direi, dobbiamo quanto meno menzionare Ugo Pellis, tra i primi presidenti del nostro sodalizio, che dedicò tutta la vita alla raccolta dei materiali per la redazione dell’Atlante linguistico italiano (Ali).

Di tutto questo e di molto altro si discuterà nel convegno di martedì e mercoledì, quando ascolteremo di Mediterraneo e di Piemonte, di Ladinia e di Sicilia, di Istria e di Val d’Aosta: sono le voci che si aggiungeranno, nella ricchezza della loro polifonia, a quella del nostro Friuli.

*presidente della Società Filologica Friulana