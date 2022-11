Beppe Grillo torna a teatro: appuntamento a marzo al Giovanni da Udine

Dopo un lungo periodo di silenzio, Beppe Grillo, attore, presentatore, comico, politico e personaggio televisivo, ritorna a teatro con il nuovissimo “Io sono il peggiore”, lo spettacolo delle rivelazioni. In questa nuova avventura teatrale Grillo sarà protagonista, con il suo stile unico, di un monologo dove tutti sono coinvolti e nessuno è escluso. Dalla religione alle silenziose guerre economiche, passando per il metaverso, fino al lato oscuro dell’ambientalismo, “Io sono il peggiore” rappresenta il grande ritorno sulle scene del comico italiano più spiazzante, caustico e odiato di tutti i tempi, come il pubblico non lo ha mai visto. L’appuntamento con Beppe Grillo in Friuli Venezia Giulia è quindi per il prossimo 23 marzo al Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

Il grande successo di Beppe Grillo passa attraverso la televisione, il teatro e la comicità. Fra i suoi successi televisivi ricordiamo le apparizioni al Festival di Sanremo, a “Fantastico” e i programmi da lui stesso condotti “Te la do io l’America” e “Te lo do io il Brasile”, fra i tanti. Tanti e fortunati sono stati gli spettacoli che il comico ha portato nel corso degli anni in giro per i teatri, i palazzetti, le piazze e le arene della nostra penisola, ottenendo sempre uno straordinario successo di pubblico...

I biglietti per lo spettacolo sono in vendita sul circuito www.ticketone.it, in tutti i punti fisici del circuito stesso e alle biglietterie del Teatro. Info e punti autorizzati su www.azalea.it.