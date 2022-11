Il corpo delle donne: Michela Occhipinti ospite di Luci d’autunno

Sotto il nome di “Luce d’autunno”, con la presenza in veste di ospite d’onore di Daria D’Antonio, direttrice e autrice della fotografia tra le più apprezzate a livello internazionale, vincitrice de Il Quarzo di Spilimbergo 2022 e intrecciando la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, tornano da venerdì a domenica, a Spilimbergo, le Giornate della luce, il festival ideato da Gloria De Antoni e diretto con Donato Guerra.

Sarà un film girato in Mauritania che pone l’attenzione sul corpo delle donne e su come venga piegato all’ubbidienza dei canoni maschili, “Il corpo della sposa – Flesh Out” diretto da Michela Occhipinti, presentato in collaborazione con l’assessorato alle Pari opportunità del Comune di Spilimbergo e il Centro iniziative culturali Pordenone, ad aprire venerdì il programma, alle 21, nel cinema Miotto. Occhipinti, regista, produttrice, scrittrice, sceneggiatrice, al termine della proiezione converserà con Giuliana Puppin (Cineteca del Friuli), mentre nel pomeriggio terrà una masterclass per gli studenti dell’Istituto d’istruzione superiore Il Tagliamento inserita nel progetto “L’acchiappasguardi: impariamo facendo”. Sabato alle 21 il cinema Miotto accoglierà la proiezione di “Marcel! ”, di Jasmine Trinca con Alba Rohrwacher e Umberto Orsini fra gli interpreti, omaggio all’arte (non solo) di strada come espressione più pura delle relazioni e dei sentimenti umani. Al termine del film, la conversazione con Daria D’Antonio, che ne ha curato la fotografia e la consegna del premio Il Quarzo di Spilimbergo 2022 che le è stato attribuito la scorsa estate a Le Giornate della Luce. Un’occasione per ripercorrere una carriera speciale, contraddistinta da una visione sempre personale in un ruolo quasi unicamente, ancora, declinato al maschile. Tantissimi i film di cui D’Antonio ha curato la fotografia e fra questi “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino. Domenica, ancora alle 21 al Miotto, sarà presentato “Ricordi? ” di Valerio Mieli con Luca Marinelli, Linda Caridi, film con il quale “accarezza i suoi protagonisti con una regia empatica e avvolgente”. Anche in questo caso dopo la proiezione ci sarà una chiacchierata con Mieli