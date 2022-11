Pittura a 3 dimensioni, immersione nell’arte di Gustav Klimt

VILLESSE. È stata inaugurata alla presenza dell’assessore alla Cultura del Comune di Gorizia, Fabrizio Oreti, del sindaco di Villesse, Flavia Viola, del presidente di Civita Cultura Holding Luigi Abete e del Meeting Place Manager di Tiare shopping Giuliana Boiano la mostra “Gustav Klimt, sinfonia di arte immersiva” realizzata all’interno dell’EmotionHall del Meeting Place Tiare Shopping del Gruppo Ingka Centres, che aprirà ufficialmente al pubblico dal 26 novembre e resterà aperta fino al 30 aprile 2023.

Gustav Klimt. Sinfonia di arte immersiva, patrocinata dal Comune di Gorizia e dal Comune di Villesse, è un viaggio multisensoriale realizzato dal Tiare con la collaborazione di Stefano Fake per la produzione artistica, il supporto tecnico di Ipermediastudio e Mcube e la consulenza strategica di Civita Mostre e Musei.

Un trionfo dell’arte senza confini, reso possibile dalle installazioni digitali che fanno vivere in modo nuovo e sorprendente i lavori del maestro viennese, che ha fatto della libertà creativa il suo motto: Ad ogni tempo la sua arte, ad ogni arte la sua libertà.

Tiare Shopping ancora una volta con la sua Emotion Hall conferma la propria vocazione pioneristica che consiste nello sperimentare nuove realtà e modi di raccontare l’arte. EmotionHall è, infatti, la prima arena immersiva permanente d’Italia di circa 2. 000 mq modulare ed interattiva, dedicata ad arte, cultura e intrattenimento.

In Gustav Klimt. Sinfonia di arte immersiva architettura, scultura, decorazione, musica e arte digitale si fondono per entusiasmare, affascinare e meravigliare il pubblico di giovani e adulti invitandoli ad approfondire la conoscenza dell’uomo e dell’artista, la comprensione delle sue opere, la lettura stilistica attraverso la messa in scena spettacolare della tecnica pittorica.

Per dirla con le parole di Stefano Fake, artista multimediale che da oltre un decennio porta nel mondo mostre immersive di grande successo, la mostra « trasforma lo spazio Emotionhall in un museo del futuro, cioè in uno spazio partecipativo, all’interno del quale i visitatori vivono esperienze coinvolgenti, narrative ed educative allo stesso tempo».

Il pubblico potrà infatti vivere un’esperienza immersiva a 360 grad . L’interattività della mostra conferisce al visitatore il ruolo da protagonista attraverso giochi di specchi e luci, dando nuova vita alle opere rappresentate. I colori, l’oro e il suo luccichio avvolgeranno lo spettatore raccontando sia i capolavori, sia l’uomo semplice e riservato che si rese assoluto protagonista del secessionismo viennese. Leitmotiv della mostraè la “sinfonia”, il suono che nasce da ogni sua immagine, da ogni quadro e ogni decorazione, dalle opere, la poesia, le sue idee, i suoi pensieri, le sue pulsioni decorative, mai eccessive e sempre eleganti e contro corrente, magicamente immersive.

Ecco gli orari di visita. Dal 26 novembre al 30 aprile 2023, dalle 10 alle 20.30 (ultimo ingresso 19. 30), chiusura nei giorni 25 dicembre 2022, 1° gennaio e 9 aprile 2023. I biglietti sono disponibili su TicketOne e presso l’InfoPoint del Tiare Shopping (0481 099480).