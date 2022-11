Agenda weekend: che cosa fare in Friuli Venezia Giulia in questo finesettimana

L’ultimo fine settimana di novembre offre una ricca programmazione di appuntamenti con la prosa, i concerti, le presentazioni in biblioteca.

Questa sera, all’auditorium Venier di Pasian di Prato, la commissione Pari opportunità del Comune organizza un incontro con la scrittrice Angelica Pellarini che dialogherà con Angelo Floramo ed alcune protagoniste delle storie narrate nel libro: Portate dall'Arcobaleno. Volti e storie di donne immigrate in Italia (Ouverture Edizioni). Parteciperà all’incontro la psicologa-psicoterapeuta Erica Cossettini.

Sul palco e in platea, per la stagione Ert, va in scena “Every brilliant thing”, con l’attore Filippo Nigro. Questa sera, a San Vito al Tagliamento – Auditorium Centro Civico .

Oggi alle 18, nella Sala conferenze di Villa Dora, presentazione del libro “L’uomo delle stelle” di Manuela Piovesan. Dialoga con l’autrice Rita Maria Laboria, intervento di Gianni Bellinetti, musica di Dimitri Arzenton.

Prosegue tracce di confine. Oggi alle 18, nel nuovo Museo della dogana di Coccau l’appuntamento dal titolo: “Tracce di confine: la Grande Guerra con gli esperti delle associazioni storiche di Pontebba, Chiusaforte, Valbruna.

Domani, alle 17, all’auditorium San Zorz, reading teatrale musicale sul tema dell’affido familiare “Come una coperta” a cura dell’Associazione teatrale Artivarti.

Prima iniziativa natalizia curata da associazioni Musicologi e Furclap con i musicisti Alessandro Tammelleo e Giovanni Floreani. Oggi le zampogne e le cornamuse itineranti sono a Udine dalle 10 alle 12.30, da via Cividale, fino a raggiungere la piazza a Laipacco. Domani si comincia alle 9.40 fino alle 12.30, con l’ esecuzione di alcuni brani prima della celebrazione alla Chiesa del Cristo (via Marsala) e dalle 10 a Cussignacco, in chiesa e lungo le vie del paese.

Oggi, il Centro studi Turoldo propone nella chiesa parrocchiale di Coderno di Sedegliano, alle 17, la proiezione del docufilm “Stare al mondo: Turoldo e Pasolini", del regista Omar Pesenti con testi di Marco ed Elisa Roncalli, con la presenza del Coro Alpino Montorfano di Coccaglio diretto dal maestro Domenico Clapasson. Alle 19 la messa in memoria della nascita di padre David celebrata da don Paolo Budai, parroco di Sedegliano. Nell’occasione si comunicheranno i risultati della 3ª edizione del Concorso Internazionale di Composizione Corale su testi di padre Turoldo a cura del maestro Daniele Parussini.

Gran finale per Suns Europe 2022. Questa sera alle 21, nel quadro della rassegna organizzata dalla cooperativa Informazione Friulana, società editrice di Radio Onde Furlane, suoneranno da vivo i gallesi Hms Morris, la basca Olatz Salvador, le slovene carsoline Violoncelli Itineranti, il duo sardo Ealûs, Rick Hilberts dalla Bassa Sassonia e il nostrano Massimo Silverio. Dalle 10 del mattino alle 19 una lunga serie di proiezioni (fino alle 19) della serie web immersiva in friulano “33/16”.

Oggi alle 11.30 a Udine al Caffè Caucigh/libreria Martincigh, Animot, introdotta dalla sua codirettrice Gabi Scardi, prosegue nella sua indagine sulle nuove possibili forme tra l’umano e gli altri animali.

“La scena delle donne” va a Cordovado, auditorium Tondat, questa sera , alle 20.45. In scena “Dialogo estremo di una donna” di e con Bruna Braidotti, accompagnata dalle musiche dal vivo di Bruno Milan.

Valter Malosti porta in esclusiva regionale al Verdi di Pordenone la sua rilettura in chiave noir della commedia goldoniana “I due gemelli veneziani”, oggi e domani alle 20.30.

Il festival internazionale musica sacra propone questa sera, alle 20.45 nella Chiesa Concattedrale di San Marco a Pordenone “A Ceremony of carols”, concerto che vedrà protagonista il Piccolo Coro Artemìa diretto da Denis De Monte, con la partecipazione speciale di Emanuela Battigelli, arpista friulana far le più accreditate a livello mondiale.

Dal tramonto all’alba, omaggio a Neil Young è la lettura scenica di Maurizio Fanin messa in scena da Paolo Sartori, questa sera alle 20.45 al Castello di Colloredo di Monte Albano.

Il ratto di Genova: il G8 fra metafore e lacrimogeni. La giovane compagnia Usine Baug mette in scena Topi, questa sera alle 21 al teatro San Giorgio di Udine, nella stagione teatrale Contatto 40 del Css.

Domani, alle 17.30, la violoncellista Silvia Chiesa e il pianista Maurizio Baglini sono ospiti al museo Gortani di Tolmezzo per la rassegna “I concerti di San Martino”.

Domani al Pasolini di Casarsa, alle 16.30 per la rassegna Fila a teatro va in scena “Il bosco in teatro”, favola creata da Molino Rosenkranz.