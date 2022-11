Anzovino a Pordenone racconta a teatro il suo ritratto in musica della regina Elisabetta

«Quattro minuti. Lei mi scriva una musica che in quattro minuti sia in grado di condensare settant’anni di regno, lo spessore e la singolarità di un’icona come la regina Elisabetta II e poi vedremo».

La scena si svolge al Bulgari Hotel di Londra, due passi da Harrods, albergo da 2 mila euro a notte, in una giornata invernale di quest’anno ed è l’inizio di una delle tante storie che compongono il vissuto umano che c’è dietro lo spettacolo “La Grande Arte in concerto”, in programma martedì 29 novembre, alle 21, nel teatro Verdi di Pordenone (ci sono ancora posti disponibili: ieri l’Orchestra Naonis, organizzatrice dell’evento, ha fatto aprire la terza galleria per consentire a più persone di assistere al concerto).

Sul palco il pianista e compositore pordenonese Remo Anzovino, l’orchestra Naonis diretta da Valter Sivilotti e un programma che, appunto, esplora l’arte di Van Gogh, Monet, Gauguin, Frida Kahlo, Picasso e Pompei dalla prospettiva delle colonne sonore scritte da Anzovino.

«Uscendo dalla hall del Bulgari, dopo una giornata trascorsa con Fabrizio Ferri, a conoscerci, non le nascondo che iniziò a prendermi una forma d’ansia. Ogni passo verso l’aeroporto diventava sempre più opprimente, un misto di soddisfazione, gioia, euforia e angoscia.

Fabrizio Ferri è un fotografo di fama mondiale, musicista anche lui, e regista. Ero stato contattato da un delegato della Rai e dall’amministratore delegato di Nexo Digital perché Ferri voleva conoscermi e capire se fossi stato in grado di comporre la colonna sonora del documentario “Portrait of the Queen” il film tratto dal libro di Paola Calvetti che stava preparando in vista del giubileo della regina.

Prima l’ansia, quindi, ma poi come spesso mi succede, la musica compare nella mia mente, stavo completando le operazioni di imbarco e già la sentivo, in viaggio era ormai pronta nella mia mente, con le parti orchestrate e le dinamiche. A casa la scrissi di getto e poi nel mio studio in Comina iniziai a prepararla».

Tra gli appunti sparsi sulla tastiera le prime battute di Portrait of the Queen scritte a pennarello nero, spiccano su centinaia di fogli scritti a matita. ..

«Scrivo sempre con la matita, vede? Così posso ripensare, cancellare, riformulare le frasi. Ma in questo caso ho usato il pennarello, la prima cosa che avevo tra le mani, non volevo che mi sfuggisse».

Per la prima volta questo brano sarà eseguito dal vivo, con l’orchestra Naonis martedì.

È vero, sarà una grande emozione, ma tutto il concerto sarà davvero sorprendente».

Ci anticipi qualcosa.

«Guardi non sarà un semplice concerto, ma un evento unico, uno show tridimensionale basato su cinque quadri, ognuno dedicato a un artista e a una delle mie colonne sonore.

La congiunzione dei quadri è legata dal lavoro di Sacha Safret, geniale light designer che ha elaborato un sistema di proiezione che reagisce in tempo reale alla dinamica della musica.

I quadri, i colori e i soggetti dipinti si animeranno con l’esecuzione musicale, la presenza dell’orchestra e la direzione di Sivilotti, con il quale c’è stata da subito un’intesa straordinaria, insieme alla magia della voce di Franca Drioli, faranno vivere al pubblico emozioni uniche, irripetibili e travolgenti».

Mi faccia tornare alla colonna di Potrait of the Queen, sappiamo com’è andata, la musica l’ha scritta lei, ma tra il Bulgari e l’incarico cos’è successo?

«Ho scritto subito tutto, il tema principale e gli sviluppi secondari, un motivo in tre quarti che poi si apre in quattro quarti e passa dal timbro dei legni agli archi e poi agli ottoni.

Quattro giorni dopo mi chiama Ferri per sapere se avevo degli appunti da mandargli. Poco dopo gli mando tutto con qualche nota di spiegazione. E poi il silenzio. Da Ferri neanche un cenno. Temevo che non gli fosse piaciuta, al secondo giorno di silenzio ne ero quasi certo.

Poi squilla il cellulare, avrei potuto chiamarti subito – mi spiega – per dirti che mi era sembrata una grande musica, ma l’ho ascoltata 147 volte prima di farti questa telefonata! Un sollievo, un vero sollievo non glielo nascondo».