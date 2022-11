Torna il concorso artistico fotografico “I Presepi del Friuli Venezia Giulia”: il regolamento

Il concorso intende far emergere quanto il presepe sia in Friuli Venezia Giulia ancora largamente diffuso e apprezzato: simbolo di religiosità e di tradizione, rappresentazione concreta dell’unione all’interno delle famiglie e delle comunità che lo realizzano nel periodo natalizio.



Il Comitato regionale delle Pro Loco ha mappato migliaia di presepi negli scorsi anni in varie località grazie al suo Giro Presepi, ma tanti altri potranno essere conosciuti grazie proprio al concorso.



Sarà anche un modo per rendere merito, con la giusta visibilità sul maggiore quotidiano del Friuli Venezia Giulia, agli sforzi di privati e associazioni che, magari lavorando a esso per dodici mesi, ogni Natale regalano a tante persone l’emozione di ammirare presepi viventi, monumentali, meccanici o realizzati con materiali alternativi.



Un vero e proprio tour fotografico che alla fine vedrà selezionate dalla giuria tecnica le migliori foto con soggetto un presepe realizzato in Friuli Venezia Giulia in occasione del Natale 2022.

Tema di questa edizione sarà “ll Presepe segno di pace: alla scoperta delle Natività locali del Friuli Venezia Giulia”: i concorrenti sono invitati a partecipare sia con fotografie dei propri presepi privati che di quelli pubblici, purché siano ben riconoscibili e collocati in Friuli Venezia Giulia.



Gli autori delle 4 migliori foto, che saranno scelte settimanalmente per 4 settimane dalla giuria di qualità, riceveranno altrettanti premi offerti dal mondo delle Pro Loco regionali e la pubblicazione della propria foto sull’edizione cartacea del Messaggero Veneto, mentre una selezione delle foto ricevute sarà pubblicata anche sul sito www.messaggeroveneto.it. In più quest’anno al termine del concorso le fotografie inviate verranno nuovamente rivalutate dalla giuria per un premio finale.



Regolamento

Art. 1 Il concorso è riservato alle fotografie dei presepi realizzati in Friuli Venezia Giulia nel corso del Natale 2022-2023: quindi la giuria valuterà non le caratteristiche del presepe ma le qualità della fotografia stessa.

Art. 2 Il concorso avrà durata dal 1 dicembre 2022 alle ore 00.01 al 6 gennaio 2023 alle ore 24.00. La partecipazione al concorso è aperta a tutti e gratuita.

Art. 3 Le fotografie dovranno essere inviate entro tali date esclusivamente in questo modo:

- file digitale – inviate all'email presepifvg@gmail.com

Art. 4 Il tema del concorso è: “ll Presepe segno di pace: alla scoperta delle Natività locali del Friuli Venezia Giulia”.

Art. 5 Le fotografie partecipanti al concorso devono riportare luogo e data dello scatto, autore della fotografia e se si tratta di un presepe privato o pubblico. Devono necessariamente raffigurare un presepe o parte di esso ambientato in località del Friuli Venezia Giulia che siano riconoscibili nella foto (per esempio perché i presepi sono allestiti in determinate chiese, piazze, vie, luoghi naturali etc) o un presepe allestito in una dimora privata del Friuli Venezia Giulia.

Art. 6 Ogni concorrente potrà partecipare con una foto per singolo presepe. Le foto dovranno essere inedite e non aver mai partecipato ad altri concorsi fotografici.

Entro il 12 dicembre la giuria valuterà la vincitrice della prima settimana tra le foto ricevute nel periodo tra il 1 e il 9 dicembre a mezzanotte.



Entro il 19 dicembre la giuria valuterà la vincitrice della seconda settimana tra le foto ricevute nel periodo tra l’1 e il 16 dicembre a mezzanotte (esclusa quella già proclamata vincitrice, il cui autore non potrà vincere ulteriori volte).



Entro il 26 dicembre la giuria valuterà la vincitrice della terza settimana tra le foto ricevute nel periodo tra il 1 e il 22 dicembre a mezzanotte (escluse quelle già proclamate vincitrici, i cui autori non potranno vincere ulteriori volte).



Entro il 2 gennaio 2023 la giuria valuterà la vincitrice della quarta settimana tra le foto ricevute nel periodo tra il 1 dicembre e il 29 dicembre 2022 a mezzanotte (escluse quelle già proclamate vincitrici, i cui autori non potranno vincere ulteriori volte).



Le foto che saranno inviate entro la mezzanotte del 6 gennaio 2023 concorreranno insieme a tutte le altre non risultate vincitrici dei premi settimanali per il premio finale, che sarà proclamato entro la fine di gennaio salvo diverse comunicazioni.



I vincitori saranno avvisati via email e la fotografia pubblicata nel primo giorno utile sul Messaggero Veneto.

Art. 7 Ogni concorrente, inviando le foto nel modo sopra descritto, dichiara automaticamente di essere autore di tutte le opere presentate e di detenerne tutti i diritti. Altresì ogni concorrente dichiara automaticamente di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di tutela del diritto all'immagine dei soggetti eventualmente ritratti. Gli organizzatori del concorso non sono ritenuti responsabili di controversie relative alla paternità delle immagini o di qualunque altra conseguenza legata alle immagini oggetto del concorso.

Art. 8 Partecipando al concorso, i concorrenti cedono tutti i diritti d'uso, di riproduzione e di eventuale rielaborazione delle opere presentate agli organizzatori del concorso che potranno esporle o utilizzarle a titolo gratuito per le proprie finalità, anche via internet, riportando il nome dell'Autore e l'anno di realizzazione dell'opera.

Art. 9 I dati personali forniti verranno trattati secondo la legge sulla privacy. In ogni caso dati sensibili come nome e cognome, residenza, contatto telefonico e simili saranno richiesti direttamente solo ai concorrenti che vinceranno dei premi.

Art. 10 Le opere presentate dovranno essere esenti da manipolazione digitale (ad esclusione di opere di ritaglio e/o lieve modifica di parametri quali contrasto, luminosità etc)

Art 11. Le fotografie più belle saranno pubblicate sul quotidiano Messaggero Veneto in spazi dedicati al concorso, sul sito messaggeroveneto.it. sui canali social del Messaggero Veneto e del Comitato Unpli Fvg. È possibile che non tutte le foto inviate vengano pubblicate, ma questo non pregiudica la loro partecipazione al concorso: tutte le foto pervenute e rispondenti i criteri di cui sopra saranno valutate dalla giuria.

Art. 12 Le foto saranno esaminate dalla giuria di esperti (o loro delegati) composta da:

Direttore Messaggero Veneto Paolo Mosanghini

Presidente Unpli Fvg Valter Pezzarini

Vicepresidente Unpli Fvg Anna Lisa Ballandini

Professore universitario in fotografia allo Iuav di Venezia Andrea Pertoldeo

Fotografo professionista Diego Petrussi

Segretario Unpli Fvg Marco Specia

La comunicazione ufficiale di vincita sarà pubblicata sul sito messaggeroveneto.it, sull'edizione cartacea del giornale e con un avviso via email. Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile. I premi saranno consegnati ai diretti interessati in modalità e data che saranno comunicate.

Art. 13 La partecipazione al concorso fotografico implica la piena accettazione del presente regolamento.

Art 14. I 4 vincitori dei premi settimanali riceveranno: un libro del mondo Pro Loco del Friuli Venezia Giulia; la pubblicazione della propria fotografia sull’edizione cartacea del Messaggero Veneto; un Pro Loco Bonus per partecipare come ospite nella primavera/estate/autunno 2023 a un evento organizzato in Friuli Venezia Giulia da una Pro Loco.

Il vincitore del premio finale riceverà: un libro del mondo Pro Loco del Friuli Venezia Giulia; la pubblicazione della propria fotografia sull’edizione cartacea del Messaggero Veneto; un Pro Loco Bonus di materiale fotografico.