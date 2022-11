Marco Goldin racconta al Nuovo di Udine gli ultimi giorni di Van Gogh

UDINE. “Gli ultimi giorni di Van Gogh”, il nuovo spettacolo di Marco Goldin si appresta ad andare in scena al Teatro Nuovo Giovanni da Udine oggi, mercoledì 30 novembre, e poi al Politeama Rossetti di Trieste (il 17 gennaio 2023). Seguendo il ritmo dell'omonimo romanzo, pubblicato da Solferino a metà settembre e giunto già alla terza ristampa, Goldin salirà sul palcoscenico per raccontare, con la sua consueta affabulazione appassionata e coinvolgente, le ultime settimane della vita di Vincent Van Gogh.

Nel libro, alla base dello spettacolo teatrale, Goldin immagina che Van Gogh avrebbe potuto tenere un diario proprio in quelle settimane finali e per questo gli presta la sua voce. Ovviamente mai staccandosi dai fatti realmente accaduti eppure dilatando molti vuoti e altrettanti silenzi del pittore. In quelle settimane conclusive l’artista olandese scrive tra l’altro un numero minore di lettere rispetto al solito e parla di meno della metà degli oltre settanta quadri che realizza. Il romanzo e lo spettacolo sono quindi un continuo gioco di specchi e di rimandi, tra i colori, le parole e i silenzi nei quali quasi si adagiano le musiche di Franco Battiato, eccezionalmente concesse per questo spettacolo e autentico valore aggiunto dello stesso.

Le musiche di Battiato contribuiscono a trasmettere l’atmosfera spirituale, eppure densa della carne e dei sogni della vita di Van Gogh: tratte per metà dal suo “Gilgamesh”, uscito giusto trent’anni fa, poi dal “Telesio” e da quell’album così particolare e nuovo che fu il “Joe Patti’s experimental group”, Battiato amava Van Gogh e davanti alle sue opere si trovava a parlarne proprio con Marco Goldin.

Marco Goldin, il maggiore esperto di Van Gogh e di impressionismo del nostro paese, condurrà poeticamente lo spettatore per mano nel mondo del pittore olandese. “Gli Ultimi Giorni di Van Gogh. Il Diario Ritrovato” è un vero e proprio spettacolo nello spettacolo, “immersi” dalle immagini rilanciate sui tre schermi posizionati sul palcoscenico, con proiezioni laser di altissima definizione. Le riprese dei luoghi sono state realizzate in Olanda, Belgio e Francia da Luca Attilii e Fabio Massimo Iaquone. Il montaggio e le animazioni video sono di Alessandro Trettenero.

La tournée de “Gli Ultimi Giorni di Van Gogh. Il Diario Ritrovato” è prodotta da International Music and Arts e Linea d’ombra, con il sostegno del Gruppo Euromobil; gli spettacoli in regione sono organizzati da VignaPR srl e AND Production.