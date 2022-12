Un gioco di rimandi con Soravito per celebrare il Modotti Day

È dal 2019 che ai primi di dicembre si celebra a Udine il Modotti Day, con mostre e pubblicazioni, dedicate allo studio della vita e delle opere di Tina Modotti, “la ragazza di Pracchiuso” (così nel titolo di un libro recente).

Quest’anno ci sarà una piccola mostra di Rosa Soravito, nella Galleria Proposte d’Arte di Via Pracchiuso 33, che ha copiato con il pennello dodici fra le più famose immagini create da Tina con la macchina fotografica.

L’occhio del visitatore passa, quindi, dal continuum della fotografia (non digitale) alla discontinuità della pittura, dalla perfezione fotografica all’imperfezione pittorica, ovvero dalla precisione all’imprecisione: è questo il percorso di’traduzione’che viene proposto al visitatore in un gioco ad un tempo mnemonico e psicologico, frutto della trepida interiorizzazione di alcune immagini della fotografa da parte della pittrice.

Le fotografie di Tina sono in bianco, nero e grigio, colori generalmente rispettati da Rosa, che in alcuni casi, tuttavia, si è presa qualche’licenza cromatica’: la più evidente è il giallo delle rose, ma anche le calle e qualche sfondo hanno assunto una delicata e calda tonalità.

Ci sono anche garbati accostamenti fra un’immagine rifatta e qualche oggetto estratto da altre immagini: le calle, la falce e il martello, la tigre (memoria del film “The Tiger’s Coat”), e così l’allusione risulta duplicata.

La somiglianza fra l’esito pittorico e il modello fotografico è, naturalmente, inevitabile in questa sperimentazione, ma non si tratta di iperrealistiche copiature, bensì di traduzioni, con esiti spesso interessanti: il “tinista”, infatti, che ben conosce i modelli ispiratori, coglie subito la necessaria fedeltà globale del dipinto e anche l’inevitabile “infedeltà” della traduzione.

Rosa coinvolge quindi il visitatore in un gioco di rimandi, fra ciò che gli occhi vedono, il dipinto, e ciò che la mente ricorda, la fotografia.

I quadri esposti, in conclusione, sono altrettanti inviti a ricordare, per il visitatore che già conosce le fotografie, e altrettanti stimoli a scoprire per chi non le conosce.

Quest’anno la celebrazione si svolgerà, a partire dalle 17 di oggi, venerdì 2 dicembre, nella Galleria di Via Preacchiuso 33 a Udine, dove i visitarori potranno vedere la mostra sopra descritta e ottenere in dono il piccolo catalogo stampato in proprio.

Troveranno anche, in omaggio, copie di precedenti saggi, stampati dal Consiglio regionale, e alcune cartoline che riproducono opere realizzate in Messico dalla“ragazza di Pracchiuso”.

La mostra sarà visitabile fino all’Epifania nel seguente orario: martedì 10-12, venerdì 17-19.