Musica e eventi: tutti gli appuntamenti in Friuli nel week end

Il primo fine settimana di dicembre si apre con molti appuntamenti culturali che segnaliamo.

Due gli appuntamenti a Villa Dora a San Giorgio di Nogaro, in Sala Conferenze. Oggi, dalle 16, Premiazioni del concorso “Vos de basse” e spettacolo racconto “Fantasie un corno” di Emanuele Bertossi, musiche di Paolo Forte. Domani alle 10.30, presentazione del libro: “Le spiritate di Verzegnis” di Raffaella Cargnelutti in dialogo con Maria Fanin e Grazia Zanin. A cura dell’Associazione Culturale Ad Undecimum.

A dieci anni dalla scomparsa di Luciana Pugliese, pittrice, traduttrice, scrittrice, poetessa e alpinista, ricordano la sua opera, i figli Luca e Valerio Marchi assieme a Martina Delpiccolo, Mario Turello e Mario Cedolin: l’appuntamento è alla libreria Tarantola di Udine oggi pomeriggio alle 18.

Palazzo Antonini ospiterà oggi, alle 18, il concerto dell’Accademia Antonio Ricci, il cui protagonista sarà il pianista Olaf John Laneri.

Dalle 16, Casa della Musica, in via Orsaria, “Il Natale che verrà”, musiche, canti, letture, poesie con Cristina Spadotto e Deborah Olivo. Domani, alle 16, al Museo Etnografico, “Robes di Femines”, canti e racconti di e con le donne con Liuba Caraja, Bettina Carniato, Magda Minotti, Cristina Spadotto.

Questa sera alle 21, Teatro San Giorgio di Udine (ingresso libero), presentazione del cd “Canzoni Scritte a Penna” di Francesco Ursino.

A Fagagna, questa sera, alle 20.45 al teatro Sala Vittoria di Fagagna, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, andrà in scena il musical di beneficenza “Il colore della musica”. Ingresso con offerta libera.

Ritorna questa sera, alle 20.45, al castello di Colloredo di Monte Albano, “Sotto i cieli di Ippolito”, con Romano Vecchiet già direttore della Biblioteca Joppi di Udine, e Lucio Tollis, appassionato cultore dell’opera nieviana. La conduzione e la lettura di brani tratti dalle opere dello scrittore garibaldino è di Vanni ed Antonio De Lucia. Intermezzi musicali della violoncellista e cantautrice ungherese Andrea Bitai . L’ingresso è libero

Domani, alle 17, all’aditorium Concordia di Pordenone, Andrea Appi e Ramiro Besa, ovvero I Papu, sono in scena com “Il Conte alla rovescia”.

Domani alle 17, al teatro Miotto a Spilimbergo per la rassegna organizzata da Ortoteatro e Comune di Spilimbergo: “Pepe e Ciro all’avventura”, Storie di libri, mulini e cavalieri, con attore e burattini. Con Roberto Scala e Giorgio Rizzi. Ingresso libero.

Domani finissage della mostra internazionale AAA Animal among animals towards the world to come” del metaprogetto Rave, alla Galleria Regionale d’Arte Contemporanea Luigi Spazzapan di Gradisca d’Isonzo. Due le visite guidate pubbliche, alle 16 in sloveno, e alle 17 in italiano.

“Portraits: ritratti musicali dal classico al latino americano” è il concerto di domani, alle 17.30, all’Auditorium dell’Istituto “J. Linussio” di Paularo per la ventesima edizione dei Concerti di San Martino in Carnia, protagonisti Sebastiano Zorza alla fisarmonica ed Alex Sebastianutto al sax.

Domani, alle 11, al teatro San Giorgio di Udine, “Filosofia in città”, ideata e curata dalla Società Filosofica Italiana – Sezione Fvg, in collaborazione con il Conservatorio Tomadini di Udine e altri partner istituzionali. Titolo dell’incontro “Il ritorno alla terra della filosofia nel pensiero di Bruno Latour con Beatrice Bonato, presidente della Sezione Fvg. Letture di Stefano Rizzardi, con il quartetto di sassofonisti del Conservatorio.

Domani, al Palamostre di Udine, alle 20.45, “Rosada!”: terzo atto pasolinano del Teatri Stabil Furlan, prodotto da Tsf insieme a Mittelfest e ARLeF. In scena, l’attore Nicola Ciaffoni e la cantante e performer Elsa Martin. Lo anticipa alle 17.30, la tavola rotonda con Flavio Santi, scrittore, Gabriele Zanello, docente di Letteratura friulana a Udine, Elsa Martin, e Lorenzo Zanon, presidente del Tsf. Modera il direttore artistico del Tsf, Massimo Somaglino.

Ritorna nel Circuito Ert Paolo Rossi con “Scorrettissimo me”, domani, alle 20.45 sul palco dell’auditorium comunale con i fedelissimi musicisti Emanuele Dell’Aquila, Alex Orciari e Stefano Bembi.

Domani alle 17.30, a Cividale, Curtîl di Firmine, presentazione di “Prima che Lignano concelli i nostri passi” (Gaspari) di Renzo Brollo. Presenta Barbara Pascoli.