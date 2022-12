Ecco i big di Sanremo: da Giorgia a Mengoni e più spazio ai giovani, con il sogno Vasco Rossi

UDINE. I giochi sono fatti. Amadeus ha sciolto i dubbi (pochi) sui 22 Big partecipanti al 73mo Festival cui si aggiungeranno i sei vincitori della finale di Sanremo Giovani di venerdì 16 dicembre su Rai 1. Questa dei giovani è infatti la prima grande novità della kermesse. «L’anno scorso eravamo passati da due a tre – ha detto Amadeus – quest’anno saliremo a sei, un record. Un’ulteriore conferma di ciò che dico sempre: il festival deve guardare al futuro».

Ecco allora i 22 concorrenti ufficiali: Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce Di Martino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassman, I Cugini di Campagna, Mr. Rain, Marco Mengoni, Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola & Chiara, LDA, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma Cose (che portano un pizzico di Friuli: la cantante Francesca Mesiano è di Pordenone), Levante e Ultimo.

Naturalmente saltano all’occhio i tanti nomi di chi vorrebbe ridar vita a una carriera in stand by come Anna Oxa, Gianluca Grignani, Articolo 31, Paola & Chiara, i Modà o i Cugini di Campagna che non mollano mai. Personaggi che sicuramente accenderanno la curiosità del pubblico e in qualche caso, si dice, porteranno all’Ariston delle autentiche sorprese. Non mancano i super big in gara e per Ama l’aver mantenuto la promessa è una nota di merito. Giorgia in primis che proprio a Sanremo esordì, Marco Mengoni il cui nome era girato fra i primi «probabili» (e ora confermati) già qualche mese fa ma ancora Colapesce e Di Martino, Elodie, Lazza, Madame, Coma Cose, Levante e Ultimo dimostrano come la gara non faccia più paura agli artisti di nome.

Grande attenzione a nomi sconosciuti ai più come Ariete, Mara Sattei, Mr. Rain, LDA, Rosa Chemical e Tananai che in questo 2022, dopo l’ultimo posto dell’anno scorso, si è costruito una credibilità. Da questo manipolo di ragazzi di belle speranze potrebbe arrivare il prossimo Big del futuro. Mentre Alessandro Gassman il suo big preferito l’ha già scelto, il figlio Leo, a cui fa gli auguri via social: zDaje Pippo! »

Come si sa ormai da tempo Chiara Ferragni sarà una delle co-conduttrici di Sanremo 2023 e proprio Ama ha annunciato già lo scorso giugno la presenza dell’influencer nella prima serata di martedì 7 febbraio e alla finale di sabato 11. Al fianco del direttore artistico in tutte le serate del Festival invece ci sarà Gianni Morandi, che dopo aver partecipato allo scorso Sanremo con Apri tutte le porte scritta per lui da Jovanotti, torna come co-conduttore dopo aver diretto e presentato le edizioni 2011 e 2012.

È stato detto che se ci saranno super big italiani dovranno essere degli over 70 dalla carriera conclamata. Su chi si poserà lo sguardo del direttore artistico? Al Bano? Probabile. Cocciante? Pure. In questa specialissima lista però pare ci siano anche Gino Paoli, Umberto Tozzi, Francesco De Gregori e Venditti che stanno portando in giro per l’Italia un tour in duetto. Certo, il sogno è Vasco Rossi che compirà 71 anni proprio la prima sera del festival il 7 febbraio 2023.