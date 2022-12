Tra palazzi, monumenti e chiese alla riscoperta dei tesori di Udine

Uno strumento per andare alla scoperta della propria città, per sollecitare curiosità e desiderio di esplorazione, questo è il vero intento della Guida artistica di Udine ad opera di Isabella Reale e Paolo Casadio, recentemente edita da Gaspari. Ne consegue che la sua lettura porta anche a deviare dai soliti itinerari e a inventarsene di nuovi, a proprio uso e consumo, cercando le interrelazioni tra la città e il suo patrimonio artistico.

E proprio a dimostrazione di ciò, in aggiunta ai sedici itinerari descritti nella Guida, domani giovedi 8, ne verrà proposto un diciassettesimo avente come tema l’opera degli scultori in pietra provenienti dai laghi lombardi, i cosiddetti maestri comacini, che tra fine quattrocento e primi cinquecento sono stati protagonisti anche a Udine della diffusione del gusto rinascimentale.

Si tratta di una passeggiata architettonica e artistica che attraverserà via Manin, piazza Libertà, per raggiungere piazza Matteotti, il duomo e concludersi quindi in via Vittorio Veneto, con una sosta particolare presso palazzo Tinghi, e infine con un brindisi presso la Libreria Einaudi.

Filo conduttore è la storia dell’immigrazione dei lombardi a Udine, dove si insediarono importanti famiglie come i Mantica, Caiselli, Beretta, Caimo, Torriani, e dove operarono scultori quali Giorgio da Carona, Bernardino da Bissone, Carlo da Carona, Pilacorte anche lui da Carona, Benedetto degli Astori originario di Dossena, o architetti come Bernardino da Morcote, solo per citarne alcuni, i cui nomi nella storia dell’arte sono associati ai luoghi di provenienza.

Accompagnati da Isabella Reale, e con la partecipazione di Vieri Dei Rossi, direttore del progetto Carlo da Carona e gli scultori lombardi del Rinascimento tra Friuli Veneto e Arciducale promosso dalla Società Filologica Friulana e sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, il ritrovo è alle 10.30 in via Daniele Manin 18, di fronte palazzo Mantica, attuale sede della Filologica, sulla cui facciata si conserva un tondo raffigurante una Madonna col Bambino, opera di Carlo da Carona.

Quindi tappa in quella che in antico era denominata piazza Contarena, dove la Torre dell’orologio è suggellata dal Leone marciano scolpito nel 1527 da Benedetto degli Astori, all’epoca abitante a Cividale del Friuli, incasellata solo pochi anni dopo dallo scenografico loggiato di Bernardino da Morcote, che contemporaneamente stava costruendo la chiesa di san Giacomo in piazza Mercato nuovo, spazio contrassegnato da altre due presenze monumentali sempre opera dei lapicidi e scultori lombardi, la colonna con la Madonna e il Bambino, e la cisterna a pianta ottagonale la cui copertura è sorretta da quattro colonne, ribattezzata anche Lanterna di Demostene.

A una rapida sosta in duomo, per ammirare la perfetta geometria del portale meridionale e la Madonna col Bambino opere entrambi di Carlo da Carona (1525), seguirà anche una visita a palazzo Tinghi, come noto affrescato da Giovanni Antonio de Sacchis detto il Pordenone qui in collaborazione con l’allievo prediletto Pomponio Amalteo, per concludere il Grand Tour in via Vittorio Veneto 49 aklla Libreria Einaudi intorno alle 11.30.