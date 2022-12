Via a “Passaggi musicali”: sei appuntamenti con protagonisti i giovani

Rime Mute e Noi Cultura e Turismo presentano “Passaggi Musicali”, sei concerti che prenderanno vita dal 9 dicembre al 5 gennaio 2023. Il Comune di Manzano, capofila degli eventi di “Passaggi musicali”, assieme ai comuni di San Giovanni al Natisone, Buttrio, Premariacco, Corno di Rosazzo e Pavia di Udine, propone questa stagione invernale nelle serate del 9, 10, 13, 17 dicembre e del 3 e 5 gennaio 2023.

Organizzata con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione e della Fondazione Friuli, in collaborazione con il distretto culturale del pianoforte “Musicae” e con la “Queen Elisabeth Music Chapel” di Waterloo, in Belgio, la rassegna si apre sabato 9 alle 18.30 a San Giovanni al Natisone. “Voci, Amori e Valzer a Vienna” sarà la serata inaugurale che coniuga la raffinatezza della liederistica tedesca con la festosità del periodo dei valzer viennesi.

Tra i sei appuntamenti spiccano il concerto-evento del 13 dicembre a Buttrio dove si esibirà alle 20.30 il pluripremiato Coro Polifonico di Ruda e l’artista internazionale Lana Suran il giorno 3 gennaio 2023 alle ore 18.30 a Corno di Rosazzo. La collaborazione con la “Queen Elisabeth Music Chapel” darà vita ad un recital solistico della pianista scandinava, riconosciuta dalla critica “per la sua grande musicalità carica di poesia e drammaticità”. Chiude la stagione, il 5 gennaio 2023 alle 20.30 a Pavia di Udine, un format ormai “must”: il maestro e l’allievo. Questa volta con una meravigliosa trascrizione della sesta sinfonia eseguita su due pianoforti e otto mani. Il “maestro” sarà il pianista Luca Trabucco.

Continua dunque l'impegno di Rime Mute (Ricerca, Media, Musica, Tecnologie), struttura che propone il rinnovamento dell’offerta musicale e del target di pubblico mediante la programmazione di eventi concertistici anche a carattere multidisciplinare/intersettoriale e di ricerca, con protagonisti prevalentemente musicisti professionisti under 35, costruendo una vera e propria “musica classica d’Innovazione”.

Matteo Bevilacqua è il fondatore e direttore artistico dell’Associazione: «Il riscontro più che positivo degli enti sostenitori, compreso il riconoscimento del Ministero della Cultura avvenuto questo settembre, ci incoraggia a proseguire nell’attività di produzione e organizzazione. Vogliamo essere un valore positivo aggiunto al territorio e agli artisti coinvolti. “Passaggi Musicali” è proprio questo, un filo diretto tra amministrazioni comunali, Rime Mute, ed il pubblico, che con grande calore segue le iniziative proposte».

Per partecipare agli eventi non è necessaria la prenotazione. Per ulteriori informazioni: info@rimemute.it o al numero 328 1185535.