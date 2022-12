A Palmanova arriva “Canta con noi”, un festival dedicato all’inclusione

PALMANOVA. Abbattere le barriere della diversità. Come? Portando sul palco la disabilità: c’è chi canta, chi presenta e chi recita. È la cifra di Canta con Noi, il festival inclusivo curato dal gruppo teatrale In scena per caso di Cervignano. Giunta alla seconda edizione, l’iniziativa (presentata dall’associazione Prometeo 87 e patrocinata dal Comune della Città stellata) approda quest’anno al teatro Gustavo Modena di Palmanova, con due serate: sabato 10 dicembre dalle 20.30 e domenica 11 dalle 17.

«Canta con Noi nasce dalla necessità di proporre un progetto nuovo, diverso dagli altri, ma soprattutto dall’esigenza di creare inclusione sociale – spiega Salvo Barbera, ideatore e curatore dell’evento –. Infatti, grazie allo strumento del canto e della presentazione, sarà possibile abbattere quelle che noi definiamo “barriere della diversità”, tra tutte il pietismo. Sabato sul palco saliranno i ragazzi dai 14 ai 17 anni, mentre domenica sarà la volta dei bimbi di età compresa tra i 9 e i 13 anni.

Ospiti della prima serata saranno Catine e Tiziano Cossettini, mentre la seconda serata sarà animata dalla band musicale Pet&Sons, da Franz Contadini e Martina Zerjal, dai ballerini delle danze sportive Olimpia di Cervignano e dalla compagnia Teatro Maravee con Adriano Sabotto e Valdi Tessaro, che proporranno un estratto del loro spettacolo E ju ridi.

«Grazie all’amministrazione comunale di Palmanova abbiamo dato continuità a questo progetto: a loro un sincero ringraziamento», chiosa Barbera.