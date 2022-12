European festival awards, tra i candidati del 2022 c’è pure Pordenone Blues

Il Pordenone Blues & Co. Festival, candidato agli European festival awards 2022, sarà ospite al The international live music conference di Londra.

Un attestato di stima per l’evento friulano, che richiama ogni anno migliaia di appassionati, sia in presenza che su web: quest’anno il festival è stato seguito da 1.680.000 persone, di cui 1.320.000 su Facebook e 360 mila su Instagram; ha raggiunto più di 5 milioni di impressions totali e 224 mila interazioni.

Le immagini video, che delineano lo storytelling della manifestazione, hanno ottenuto 115 mila visualizzazioni, per un totale di oltre 42 mila minuti visti.

A settembre 2022 è stato ospite, per la seconda volta, all’International Festival Forum (Iff), tra gli eventi più importanti nel business dei festival internazionali. L’Iff vede riunirsi i principali acquirenti e venditori del settore musicale, che partecipano a una schedule fitta di incontri.

Attestati di merito per un traguardo importante, che Andrea Mizzau, direttore artistico del Pordenone Blues & Co. Festival, commenta così: «In questi anni abbiamo investito molto per creare un festival che si distinguesse dagli altri, che abbracciasse e valorizzasse il territorio in tutte le sue sfaccettature, che rendesse protagonisti e orgogliosi anche gli abitanti del luogo che lo ospitano; un festival che oltre alla musica facesse sentire coccolati i suoi partecipanti, facendoli innamorare del nostro territorio per invogliarli a tornare.

Questa formula piace e ne sono testimonianza le numerosissime comunicazioni di ringraziamento che ci pervengono e i meravigliosi commenti sulle nostre pagine social da parte di chi è venuto a trovarci».

Il Pordenone Blues & Co. Festival è cresciuto in maniera esponenziale dal 2010: secondo un’indagine condotta dalla Confcommercio di Pordenone, è divenuto il 1° evento musicale e il 3° evento della città come incidenza sui ricavi delle imprese del terziario della Provincia di Pordenone. È diventato un evento unico nella scena musicale blues europea e dal 2010 è incluso nell’European Blues Union, l'associazione che racchiude i più importanti festival blues europei.