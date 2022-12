Il gatto con gli stivali ritorna undici anni dopo al cinema

L’arrivo delle feste natalizie non rende felici solo i bambini e gli adulti più sentimentali: rende felici anche i produttori cinematografici. Altrettanto felici, altrettanto impazienti. La storia si ripete ogni anno: giusto il tempo di archiviare l’estate e scatta il countdown. Quali film guarderemo sotto il vischio? O meglio: quali titoli schiacciasassi colonizzeranno il box office, tra una fetta di pandoro e una cioccolata calda? I giochi invernali del 2022 sono, appunto, già chiusi da tempo: “The Fabelmans” di Spielberg, “Avatar - La via dell’acqua” di Cameron e “Le otto montagne” di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch. Un tris perfetto, certo, ma dov’è la tradizionalissima quota cartoon?

Niente paura: se il 22 dicembre scenderà in campo “Ernest e Celestine - L’avventura delle 7 note”, ora è appena sceso in campo Il gatto con gli stivali 2 - L’ultimo desiderio. Atteso da undici anni tondi tondi! I sequel, statisticamente, non brillano quanto gli originali, e figuriamoci il sequel dello spin-off di un franchise (un franchise onnipotente come “Shrek”, per giunta), ma questo se la cava davvero benissimo: è avventuroso, è divertente, è intelligente ed è pure particolarmente curato a livello visivo (nulla di nuovo sotto il cielo della DreamWorks, certo, ma qui la computer grafica non sembra disdegnare qualche felice pennellata “old school”).

Figlio della letteratura popolare, seppure la paternità oscilli tra il nostro Giovanni Francesco Straparola, i fratelli Grimm e Perrault, il “Gatto” hollywoodiano è un personaggio irresistibilmente rimodernato che adesso si trova ad affrontare il peggiore degli incubi felini: ha perso otto delle sue nove vite e deve fare in modo di tornarne in possesso, andando a cercare la leggendaria Stella dei Desideri... Ci riuscirà?

Il gatto con gli stivali 2 - L’ultimo desiderio, regia di Joel Crawford (Usa, 2022)