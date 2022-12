Il violino di Pina per l’amico Pasolini: un rapporto tra intelletto e passione

Pina. Dina. Tina. Tre nomi di donna. Per raccontare Pier Paolo Pasolini di sbieco, uscendo da un’iconografia fin troppo consueta.

Pina è una violinista, slovena, nasce sul Carso nel 1915. Dina è il suo riflesso letterario, uno dei personaggi di “Atti impuri” , un racconto autobiografico di P. P. P. pubblicato postumo. Tina è l’attrice che le interpreta entrambe, in una nuova produzione del Teatro Stabile Sloveno, “Pina e Pierpaolo” , che debutta in prima assoluta oggi alle 20 (sovratitoli in italiano) sul palcoscenico del Ridotto a Trieste. Pina, Dina, Tina, tridente di scena, triangolo di sentimenti, immaginato per il talento di una attrice sola.

Bisogna addentrarsi nella biografia di Pasolini per ritrovare la figura di quella donna, Josipina Kalc, che egli incontra nel 1943 a Casarsa. Nata a Opicina, “Pina” aveva studiato al Conservatorio di Trieste, si era diplomata, aveva trovato un impiego come violinista e insegnante nell’Orchestra di Maribor. Nel 1941 le truppe naziste invadono la città, la rinominano Marburg, si accaniscono sulla popolazione. Pina si trova costretta a riparare a Casarsa, dove sono già andati ad abitare la sorella Lucija e il marito Serafin, farmacista che ha lasciato Trieste, anche lui per le persecuzioni antislovene.

Casarsa, l’eden pasoliniano, il paese dei Colussi, famiglia della madre, è il luogo d’incontro tra la sensibilità musicale della donna e l’attivismo intellettuale dello scrittore, che in quegli anni si dedica alla poesia, spedisce ogni giorno lettere, fonda riviste, si inventa scuole per i bambini del posto.

In due, scuotono la vita del paese. La guerra incombe, ma ci sarà tempo per uno “spetaculut” , ideato assieme e replicato più volte, che comprende un concerto con pianoforte e violino, canti, poesie, villotte. Ci sarà tempo per crescere un coro di ragazzi, per il quale Pina mette in musica i testi composti da Pier Paolo. La guerra, intanto, morde di più. Entrambi sono allora costretti a sfollare a Versuta, borgo poco distante, dove lui inaugura la sua “Academiuta” e dà il via al celebre “Stroligut” .

L’influenza che la cultura musicale della Kalc ha su Pasolini è immensa. Lei gli darà lezioni di violino, (malamente sopportate da lui). Sarà però per merito suo che lui comincerà a comprendere, studiare, amare Bach, compositore decisivo per la sua imminente cinematografia.

Dopo Pina c’è Dina. In “Atti impuri” , racconto autobiografico o piuttosto diario, che in vita Pasolini non volle pubblicare (apparirà nel 1982, sette anni dopo la morte, in volume assieme a “Amado mio” ), la donna si trasfigura in Dina. Giovane e ingenua figura che per il protagonista nutre un incondizionato amore, una passione tempestosa, purtroppo a senso a unico. In realtà – preferirà chiarire la stessa Kalc, in un’intervista, molti anni dopo – il loro era stato soprattutto un forte sodalizio intellettuale, e in quella Dina spasimante lei non si riconosceva.

Ciò nonostante, Pina e Dina si fondono adesso in Tina. Attrice della compagnia del Teatro Sloveno di Trieste, Tina Gunzek è la dedicataria del testo che Ana Obreza, violinista anche lei, oltre che drammaturga, ha scritto insieme al regista Jaka Andrej Vojevec, dopo una estesa ricerca nelle biografe internazionali di Pasolini, ma anche su documenti locali. In particolare un’inedita intervista a Ivan Hrovatin (figlio di Lucija Kalc), che fu tra i giovanissimi ed entusiasti adepti del coro creato dalla zia Pina e da Pasolini. L’intervista è parte dello spettacolo che si avvale delle scenografie e dei costumi di Katarina Zalar. Dopo il debutto “Pina e Pierpaolo” si replicherà, secondo calendario, fino all’8 gennaio.

Finita la guerra Pina Kalc scelse di ritornare in Jugoslavia, per andare a far parte, primo violino, dell’orchestra del Teatro di Fiume, diretta da Lovro von Matacic. Non si videro più. Non si scrissero più. Nel 1985, a dieci anni dalla morte dello scrittore, Pina tornò a Casarsa. Forse per rimettere a posto alcune tessere del mosaico della sua vita. Dal 2003 è sepolta nel cimitero di Zara.