Musica ed eventi: cosa fare nel week end in Friuli

Sabato 10 dicembre, alle 17. 30, al “Il caffè dei libri” in Udine, in via Poscolle, l’autrice di “Uè ma’”,Maria Antonietta Rotondo, dialoga con la docente universitaria Fabiana Savorgnan di Brazzà. Alle 11, alla libreria Friuli di Udine, si terrrà la presentazione del libro “La metamorfosi dell’angelo” di Antonella Fiaschi.

Alle 16 al Centro Balducci, a Zugliano, è in programma la presentazione del libro “I miei primi cinquant’anni su quattro ruote” (Gaspari Editore). Con l’autore Maurizio Scolari, dialogano Ester Soramel, Mario Bodini, Sergio De Prophetis.

Ritorna il Gran Premio Noè a Gradisca d’Isonzo, che vede anche la riapertura dell’Enoteca regionale “La Serenissima” da ieri e per tutto il fine settimana.

Un appuntamento da non perdere: alle 17.30, presenta il suo ultimo lavoro “Donnas” (Kellermann editore), storia di un vino valdostano, Elena Erlicher, giornalista milanese capo redattore di Civiltà del bere. “A Ceremony of Carols” è il titolo del concerto del Festival BieleStele, con il Piccolo Coro Artemìa diretto da Denis Monte e l’arpa di Emanuela Battigelli, in serata, alle 20.45 a Reana del Rojale all’auditorium “Monsignor Pigani” (via Battaglione Julio, Remugnano). L’ingresso è libero.

Secondo appuntamento domenica 11 dicembre, alle 11, con “I Concerti della corte”, gli appuntamenti pianistici proposti da Piano City Pordenone, nella sala con pianoforte di Corte degli Orti nell’ex Convento di San Francesco in piazza della Motta. Si esibiscono Riccardo Benvenuto, Lorenzo Marzin, Gaia Arena, Andrea La Rosa, Massimo Fanna.

Al via il concorso “Tracce di confine”. La prima cerimonia di premiazione, rivolta agli adulti, si tiene alle 18, alla presenza del sindaco di Tarvisio Renzo Zanette nel nuovo Museo della Dogana di Coccau nel contesto di una “Giornata del confine”, occasione per i visitatori di visitare i luoghi storici che hanno segnato il territorio (Forte Hensel, Tunnel di Bretto, Confine di Pontebba, etc.) e le sedi museali della Valcanale.

“Smile! Uno Stradivari al cinema” è il concerto clou della ventesima edizione de “I Concerti di San Martino in Carnia” che propone domenica 11 dicembre, alle 20.30 al Teatro Candoni di Tolmezzo, un concerto a ingresso gratuito con musicisti di fama internazionale.

Ospite il rinomato violinista Guido Rimonda assieme alla Camerata Ducale, con il suo violino Stradivari “Jean Marie Leclair” del 1721 detto “Le noir”.

Con inizio alle 16.30, al teatro comunale di Zoppola la compagnia Hellequin porta in scena “Il Natale della Regina degli Elfi” con Claudia Zamboni e Daria Sadovskaia, adattamento e regia di Ferruccio Merisi.

Pier Paolo Gratton, giornalista e saggista, presenta “Non lasciatemi solo”, Storia di Mons. Pietro Cocolin, il vescovo che voleva fare il parroco, libro-biografia scritto a quarant’anni dalla scomparsa del sacerdote. L’incontro-dibattito è sabato, alle 17.30, nella sala consiliare di Aquileia.

In continuità con il “Progetto Montagna” – che vede uniti Teatro Verdi di Pordenone e Cai Pordenone, in occasione della Giornata internazionale della montagna, è atteso al Teatro Verdi di Pordenone, domani, alle 20. 30, il “Concerto per la Montagna”, straordinario evento sinfonico, con il violinista siberiano Vadim Repin, sul palco con l’Orchestra Beethoven Philharmonie diretta da Thomas Rosner, che dell’orchestra è fondatore e direttore artistico.

Domenica a Udine, nel quartiere di Paderno, dalle 16 alle 18, “Babbo Natale con organetto e assistente”, raccoglie le letterine di Natale. L’appuntamento è a cura di Furclap e Fare che dalle 15 con le “Cornamuse Itineranti” sarà anche a Polcenigo, per la via dei Presepi, e a Santa Lucia di Budoia con l’animazione per i bambini a cura di Daniela Gattorno.