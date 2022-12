La riscoperta di Pierluigi Cappello parte coinvolgendo le scuole

Oltre trecento ragazzi delle quinte superiori di Cividale hanno abbandonato per un paio d’ore cellulari e auricolari, si sono negati alle solleticazioni di Tik Tok e si sono trovati qualche giorno fa nell’aula magna dell’ISis “Paolino d’Aquileia” a Cividale per parlare e ascoltare poesia in una mattinata con i versi di Pierluigi Cappello. «Quasi un piccolo miracolo quello cui hanno dato vita gli studenti che per oltre due ore sono stati presenti all’incontro in un silenzio carico di partecipazione e coinvolgimento» racconta Fabiola Bertiolo, vicepresidente dell’Associazione Pierluigi Cappello che ha organizzato l’iniziativa.

Un miracolo di cui sono capaci i giovani se messi di fronte a qualcosa che sappia parlare a loro e in cui possono in qualche misura anche riconoscersi. «Pierluigi amava molto incontrare i giovani, andava quando la salute glielo permetteva con disponibilità allegria e interesse nelle scuole a parlare di poesia e a leggerle le sue di poesie, perché pensava che questo potesse essere un mezzo per porre i ragazzi davanti a se stessi, ad ascoltare la propria interiorità e a conoscersi meglio».

Questa iniziativa cividalese non ha voluto essere un appuntamento isolato, ma una sorta di banco di prova per altri appuntamenti con i ragazzi delle scuole, anche con i più piccoli, ai quali Cappello, ricordiamolo ha dedicato alcune pubblicazioni, una per tutte il bellissimo Ogni goccia balla il tango – Poesie per Chiara e altri pulcini. «Perché – ancora Bertiolo – è questa la volontà e quanto si ripromette l’Associazione Pierluigi Cappello la cui sede è a Cassacco nell’ultima dimora terrena del poeta, quello cioè di mantenerne viva la memoria e l’opera attraverso un lavoro mirato a una sua divulgazione fra i più giovani e il mondo della scuola. Perché i giovani, nonostante le troppe sirene ammaliatrici della modernità con le sue sofisticate tecnologie, sanno apprezzare con attenzione ed entusiasmo anche cose che all’apparenza possono sembrare distanti dalle loro vite, come spesso accade con la poesia affidata soprattutto a uno studio da manuale ma raramente precipitata nelle loro esistenze. E come invece è capitato a Cividale dove i ragazzi sono stati letteralmente catturati dalle parole e dalla voce di Pierluigi».

Diversi sono stati i momenti e le proposte che hanno animato l’incontro. Dopo una breve introduzione sulla figura di Cappello a cura dell’Associazione a lui dedicata, c’è stata la proiezione del cortometraggio “Sulle tracce del giovane Pierluigi Cappello”, realizzato con gli studenti del quinto anno dal professor Damiano Cantone del “Malignani” in collaborazione con l’Associazione Pierluigi Cappello, soprattutto con il suo presidente Vincenzo Della Mea, amico d’infanzia di Pierluigi. Il video, diretto da Dorino Minigutti su sceneggiatura di Fabrizio Bozzetti, presentato nel 2021 al Salone del Libro di Torino, esplora l’adolescenza del poeta, visitando i luoghi di Chiusaforte dei suoi primi anni di vita.

È toccato quindi al critico Mario Turello ripercorrere gli esordi poetici di Pierluigi Cappello, ricordando il suo stupore di fronte alla prima raccolta “Le nebbie” (1994), in cui il giovane poeta dimostrava di conoscere profondamente la tradizione poetica italiana, padroneggiandone le strutture (aveva letteralmente “smontato” la Divina Commedia, sillabandone i versi). Nel ripercorrere le tappe successive, Turello ha sottolineato come “un artista è sempre necessariamente anche un artigiano meticoloso, raffinato e instancabile. ” Ancora un video, “La misura dell’arte”, resoconto di una visita a Cappello fatta nel 2013 da un gruppo di studenti dell’Itis Venturi di Modena e a conclusione la presentazione di un lavoro di alcune studentesse del Liceo delle Scienze umane a commento di alcune poesie di Cappello e la lettura corale da parte di un gruppo di studenti dell’Isis di “Parole povere” .

Per ogni informazione circa l’attività dell’Associazione: associazione@pierluigicappello.it.