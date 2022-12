Alla scoperta delle antiche tradizioni con il Lunario friulano

È in distribuzione con il Messaggero Veneto il nuovo libro di Mario Martinis Usanze del Lunario Friulano, pubblicato da Editoriale Programma. Si tratta di uno speciale almanacco delle tradizioni e degli usi calendariali in vigore fino a poco tempo fa nel Friuli rurale, terra di confine e quindi di contaminazioni etnografiche e di sincretismi, scritto con elegante estro da un esperto conoscitore della cultura regionale.

La monografia curata da Mario Martinis, scrive lo storico Pietro Poiana nell’introduzione, «rappresenta una vera enciclopedia che raccoglie in maniera accurata, minuziosa ed esauriente l’intero ventaglio di usanze e tradizioni, pratiche e cerimoniali, costumi e ricorrenze, proverbi e folclore, catalogate per ciascun mese dell’anno. Un lavoro di impegno straordinario e rigoroso che conferma in Martinis non solo uno dei maggiori studiosi friulani del settore, ma anche, in parallelo, un cantore della nostra memoria collettiva».

La lettura di questo libro ha il pregio di richiamare alla mente dei lettori i lontani ricordi d’infanzia ormai quasi del tutto fagocitati dal turbine e dal tumulto della vita odierna. Quel mondo in cui sacro e profano erano profondamente correlati e scandivano i ritmi quotidiani della vita individuale e collettiva con consuetudini e ricorrenze, santi, feste e riti stagionali. Un mondo che aveva accompagnato generazioni di nostri antenati e in cui, pur nella durezza della vita quotidiana, erano chiari i punti di riferimento esistenziali e il ruolo di ciascuno. Lo snodarsi dei giorni e delle stagioni, le fatiche del lavoro dei campi e delle altre attività nelle arti e nei commerci, avveniva in un contesto di tradizioni consolidate, in un orizzonte di riferimento religioso e di nessi con la magia naturale.

Specialmente nell’ultimo secolo, l’intimo e sacro rapporto con il cielo e con la natura si è praticamente esaurito sotto la spinta delle radicali trasformazioni indotte dal pensiero tecnico-scientifico e dalla conseguente avanzata della secolarizzazione. Tutto è stato demitizzato. Cielo e terra non sono più vissuti in termini poetico-religiosi, il cielo non è più la sede del divino, la terra e la natura sono manipolabili a vantaggio dell’uomo. Anzi, oggi sembra che un compito ineludibile dell’uomo, nuovo dominus, sia quello di affrancarsi dalla natura, liberandosi dalle imposizioni religiose, dalle pastoie del magico e dalle superstizioni del passato. A ciò si è aggiunto il capitolo della cosiddetta globalizzazione, «che ha introdotto un ulteriore elemento di relatività e di incertezza nel confronto con altri universi culturali, cosicché oggi siamo ancor più spaesati, frammentati, confusi».

Con l’appassionata e sistematica esposizione di ben 140 usanze del popolo lungo i 12 mesi dell’anno, il libro di Mario Martinis rende la memoria di ciò che siamo stati ieri, perché essa sta alla base della nostra vita e della nostra civiltà, fornendoci qualche strumento in più per orizzontarsi in un mondo di tumultuosi cambiamenti.