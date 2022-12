Muoversi, danzare, esprimersi: ecco Mahatmas, l’ultima coreografia del trio Cocconi-Zampar-Gerardi

UDINE. "Mahatmas". Non ci è dato sapere con certezza perché Roberto Cocconi, Luca Zampar e Massimo Gerardi abbiano scelto un appellativo onorifico che rimanda alla religione induista, come titolo della loro ultima coreografia, presentata nella serata di sabato 10 dicembre a “Lo Studio”, a Udine, dopo il debutto, lo scorso luglio, a Dresda.

Forse una suggestione, l’evocazione di un modo di stare nel mondo con attenzione, in perenne e attenta ricerca di una “centratura”, di una consapevolezza corpo - mente, di una saggezza dello spirito.

Certamente tutto il lavoro coreografico, una coproduzione Compagnia Arearea e subsTanz, ruota attorno al tema del confronto tra la biografia dei ballerini e il desiderio non ancora esaurito di muoversi, danzare, esprimersi come quando gli anni erano molti di meno. Perché il corpo non dimentica, suggeriscono gli interpreti anzi, con il passare degli anni se la gode anche di più grazie all’esperienza e al mestiere della scena. Così è la danza è così è la vita.

Solo che quando finalmente l’artista ha raggiunto maturità e consapevolezza il corpo invecchiato si oppone, ribellandosi dolorante e rigido. E allora la danza che lo spettatore vede è meno potente, inevitabilmente meno muscolare, meno prestazionale, e diventa altro e di più in casi fortunati: poesia nel caso dei tre Mahatmas e sottrazione, essenzialità, parola, specie se l’ironia è praticata come una disciplina complementare alla danza, e alla vita in generale. Niente è più noioso di un artista anche dotatissimo, che si prende troppo sul serio e questa è la lezione numero uno della coreografia.

I danzatori mettono infatti nei passi di danza tutto il loro divertimento, l’aria scanzonata che avevano sulla scena da ragazzi, giovani danzatori dal gesto perfetto e dalle linee impeccabili e un intero mondo immaginifico fatto di supereroi a un passo da perdere i superpoteri. Il risultato? Commovente e emozionante. Ridendo, scherzando e ballando, Cocconi, Zampar e Gerardi svelano non solo la paura di invecchiare che è di tutti, ma anche di essere sulla soglia di chi dall’altra parte dovrà andarci prima o poi, ovvero tra il pubblico a guardare e sostenere i più giovani.

Non è dunque un gesto di captatio benevolentiae la lettera consegnata a mano ad ogni spettatore prima dell’inizio dello spettacolo con “il tuo danzatore” come mittente, ma il segno di un’intelligenza emotiva che è l’unica cosa che preservi gli umani dall’invecchiare davvero: «La traiettoria della mia carriera sembra essere stata catapultata via da un mondo che esige l’impeccabilità e scarta la dissomiglianza corporea a un mondo di reminiscenze su ciò che sapevo fare un tempo. La danza riguarda i giovani ed è per i giovani! Può vestirsi di altri temi e narrazioni, ma rimane un fenomeno atletico che in ultima analisi celebra un’estetica dell’abilità corporea elitaria, che solo i giovani possono tentare di raggiungere. Ma questo è un mondo che abbiamo creato, non un mondo che deve esistere».