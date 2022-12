Carlo De Incontrera racconta Miela Reina: «Una giocherellona con lati oscuri»

Un contrappunto, melodie che vanno insieme pur nella libertà, a creare una combinazione sorprendente. Così l’incontro artistico e umano tra Miela Reina e Carlo De Incontrera, tale da generare scintille sperimentali da cui trarre luce e stimolo.

È un privilegio sostare sulla soglia di questo comune sentire e riscoprire un’artista “inimitabile”, come disse Gillo Dorfles, la più originale del secondo ‘900 triestino.

A raccontarcela, con la narratività con cui lei guardava il mondo, Carlo De Incontrera, compositore e musicologo con una carriera da capogiro, accanto a Strehler o nella direzione del Mittelfest e del Giovanni da Udine, del Piccolo di Milano e molto altro.

Oggi sarà a Casa Cavazzini alle 17.30, per “Miela Reina. W l’Arte Viva”, progetto nato da Comune di Udine e Accademia Udinese di Scienze, Lettere e Arti.

50 anni senza Miela. Cosa le è mancato di lei? Cosa ha rappresentato per l’arte del ‘900?

«Miela è la figura principale, il centro della mia esistenza. Ho lavorato con lei negli ultimi 12 anni della sua vita, fase in cui tutta la sua arte si è teatralizzata. Uniti dalla comunanza di intenti, ideali, sperimentazioni. Un legame nostro, unico. Sono l’ultimo sopravvissuto del nostro gruppo di “Arte Viva”. Oggi custodisco le sue memorie come referente. La sua morte, quando lei aveva solo 36 anni, ha cambiato la mia vita. Ho rinunciato a essere compositore e sono diventato docente, direttore artistico di vari teatri, perché la sua mancanza ha tolto al mio lavoro la lievità, il sorriso e la gioia del fare che esisteva solo nella comunanza. Stupisce la freschezza delle sue opere di una qualità viva sconvolgente. Aveva una naturale facilità del fare. Giocherellona, ma con lati oscuri che celava nell’ironia, nel velo ludico delle tenerezze e allegrezze. Di una femminilità travolgente in una figura esile che emanava luce. Artisticamente unica nel secondo ‘900 triestino e oltre. Rimane il sogno di un Centro per le Arti contemporanee a Trieste, sulla scia della sperimentazione e della sua apertura, in “anni fantastici”, espressione con cui Maria Masau Dan titolò una mostra al Revoltella».

Teatralizzata, contrappuntistica, narrativa. Sono alcune espressioni con cui lei ha raccontato l’arte di Miela…

«Una sperimentazione complessa che si rivelava nell’accadimento teatrale. Contrappuntistica perché vi erano concordanze. Narrativa per il suo bisogno di raccontare, partendo dalla terra paterna di Sicilia. Un percorso che tocca il tragico e poi crea figure che pullulano e galleggiano nel firmamento e sulla tela. La maternità contadina e poi la coppia: la donnina tenera e il paracadutista, protagonisti di una variante di vicende, con l’aggiunta via via di scritte fino ad abbandonare il gesto pittorico per il racconto con un alfabeto di storie infinite. L’inizio della nostra collaborazione vedeva lei sulla scena creare dal nulla, dalla mia musica. Canto d’amore, “Liebeslied” (‘68), ci liberò dallo storicismo a favore di mie reminiscenze wagneriane visionarie su cui lei costruiva un alfabeto di frecce e figure. Un’evoluzione che approderà a fumetti sorprendenti».

In un’opera entra anche il suo pianoforte, vero?

«Nelle 3 tavole-fumetto “Ottava dopo ottava” di musica e cuori-brezel in volo».

È tempo di auguri. Cosa augura per il 2023 ad arte, musica e teatro?

«Che chi opera sia in grado e gli sia permesso di farlo, con progetti stimolanti. Non ripetizioni o pigrizia del sentire. Non bisogna andare dietro ai gusti del pubblico ma costruirne il gusto».

Un triestino che vive in Friuli?

«Sì, per caso, in un luogo bellissimo, un paese di campagna».