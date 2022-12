Menù di Natale, rivisitare i grandi classici in chiave vegana: ecco l’alternativa che conquista

Alternativo, sì, ma non per questo meno gustoso o privo dei pilastri della tradizione (tortellini e panettone sono assicurati): il ristorante “Al Tiglio” di Moruzzo, specializzato in cucina vegana, è garanzia di una rivisitazione in chiave rigorosamente vegetale eppure appagante del menu delle feste.

Non per nulla, raccontano i titolari Max Noacco e Sabrina Zoz, l’affezionata clientela del locale non è affatto composta da una platea di soli “osservanti”, perché al popolo tassativamente veg si affianca anche un’ampia percentuale di “onnivori”. «Ed è quella che ci dà la maggiore soddisfazione, per ovvi motivi», commenta Noacco, spiegando che l’interesse e la curiosità verso la cucina vegana stanno crescendo – ormai da qualche anno – in misura forte e continua.

Nel giorno di Natale, dunque, ai tavoli del Tiglio potrebbero sedersi anche persone semplicemente in cerca di un pranzo delle feste diverso, per quanto sempre sontuoso. Troveranno tre antipasti, un primo (ed eccoci al must del tortello natalizio: il ripieno è ovviamente vegetale, ma saporito, e creme di accompagnamento a base di cavolo nero e zucca completano l’opera) e un secondo. Insomma: «Non si esce con la fame, statene certi», scherza il titolare, spiegando che «determinanti sono le modalità di cottura, capaci di far rendere al meglio i prodotti», e che viene prestata «estrema attenzione nella scelta della materia prima, che si cerca di reperire, nei limiti del possibile, presso agricoltori friulani o veneti».

Chiaro poi che per le arance, per esempio, ci si deve rifornire in Sicilia: «Ma la costante – ribadisce – è la qualità del prodotto. Utilizziamo solo ortaggi di stagione: adesso, per esempio, è il periodo della zucca, dei carciofi, di castagne, cavolo nero e funghi Shiitake, che acquistiamo da una piccola azienda di Gorizia». Quanto al panettone, per chiudere in bellezza, la versione veg proposta da un artigiano locale sarà personalizzata dallo chef de “Al Tiglio” con un tocco tutto suo.