Menu di Natale, come apparecchiare la tavola e non fare errori di galateo con gli ospiti

Tra i personaggi che animano le festività, accanto ai portatori di doni, da San Nicolò alla Befana passando per Santa Lucia, spunta anche il “signor Galateo”, figura molto distinta che si presenta con puntualità, cordialità e severità ad ogni occasione importante. Certo, il significato del Natale sta nella semplicità, nella condivisione di riti, gesti, canti e nel trovarsi riuniti attorno a un tavolo, magari poverissimo quanto la grotta della Natività. Eppure, anche nell’essenzialità, la bellezza, l’ospitalità e l’accoglienza sono valori importanti. Può capitare inoltre di dover organizzare una cena speciale con ospiti d’onore o semplicemente di voler creare un’atmosfera elegante, ma senza sapere bene come atteggiarsi, specie se non si è soliti frequentare spesso il “signor Galateo” delle grandi occasioni. E allora facciamo un “ripassino” piacevole con Roberta Colle, appassionata di cucina e benessere ma anche conoscitrice delle regole dell’ospitalità, con un innato buon gusto nel curare ogni dettaglio dei preparativi e dei gesti di convivialità.

La tavola imbandita seguendo le regole del bon ton

Partiamo dal campanello. Suona. Gli invitati sono arrivati. Che si fa? Regola numero uno: «Deve essere sempre il padrone di casa ad accogliere gli ospiti, aprendo la porta e facendoli gentilmente accomodare». Il clima rigido delle festività impone cappotti o giubbotti imbottiti ed ingombranti. Dunque, «sarebbe bene fare spazio in un armadio per riporre i giacconi degli invitati, evitando di ammucchiarli sui letti». Se è il padrone di casa ad aprire la porta, è la signora a dover fare una scelta di buon gusto e misura nel rispetto delle donne ospiti. La questione riguarda la fatidica domanda “Cosa mi metto stasera?”. Ecco, il galateo sentenzia così: «La padrona di casa non dovrebbe mai essere più elegante delle sue invitate». Roberta Colle consiglia dunque «una raffinata e sobria eleganza senza troppi accessori». Anche la casa, per le festività, è vestita di addobbi e anche in questo ambito il galateo si fa sentire.

La regola è «moderazione nei decori degli ambienti domestici, prediligendo magari candele ed elementi naturali». Per quanto riguarda l’apparecchiatura, «se il tavolo da pranzo è particolarmente bello, si può pensare di lasciarlo in vista utilizzando solo dei runner». Ma Colle precisa: «Il sottopiatto non deve mancare». Quanto ai bicchieri: «Massimo quattro e vanno messi insieme, in diagonale, da sinistra a destra, ad un’altezza che potrebbe essere di un paio di dita sopra il coltello». Attenzione all’uso dei piatti. «Il galateo prevede che solo i primi liquidi vadano serviti nelle fondine o nelle tazze da consommè. Pasta e risotto andrebbero versati nel piatto piano».

Per non commettere errori sulla disposizione degli ospiti, ecco un riepilogo delle regole principali: «Il padrone di casa a capotavola. Alla sua destra la suocera e alla sinistra la madre. A capotavola anche la padrona, con suocero a destra e padre a sinistra, rispettando via via l’alternanza uomo-donna. L’ospite più importante, magari il parroco che ha celebrato la messa, va alla destra della signora di casa. L’ospite d’onore donna alla destra del padrone».

Momento clou delle cene delle festività natalizie: il brindisi augurale. Ancora una volta è l’uomo a fare gli onori: «Il padrone di casa sceglie la bottiglia aprendola senza fare troppo rumore e senza far saltare il tappo». Dunque, niente clamore, ma garbo. La moderazione è regola buona anche nel gesto successivo. Non è il caso di versare bollicine nei calici come non ci fosse un domani: «I bicchieri non vanno riempiti oltre 1/3». A questo punto siamo pronti per il brindisi. Il momento è importante e solenne, dunque: «Ci si alza in piedi e si avvicinano i bicchieri, che però non si devono toccare». Inoltre: «Mai fare incroci e dire cin cin». Ed ecco come offrire agli invitati i due dolci tipici delle feste: «Il pandoro va servito già tagliato a stella mentre il panettone si porta in tavola intero». Via libera sulla modalità della consumazione golosa: «Si possono mangiare con le mani, a meno che non siano accompagnati e arricchiti da salse». Tra i dolci delle festività c’è anche il torrone che «va servito già tagliato in piccoli pezzi».

Il galateo nulla dice del carbone dolce, quello che può arrivare in caso di birichinate. Non esiste una regolamentazione su tale bizzarra punizione.