“Scritto misto” alla Tarantola: la memoria sentimentale dell’illustratrice Pia Valentinis

Con “Ferriera”, straordinaria graphic novel dedicata al padre, operaio in fonderia le Officine Bertoli), vince il Premio Andersen 2015. Con “Raccontare gli alberi”, scritto con Mauro Evangelista per Rizzoli, nel 2012 ottiene il premio come miglior libro di divulgazione dell’anno.

Pia Valentinis, illustratrice ed autrice, nata a Udine e trasferitasi a Cagliari, immagina e compone libri importanti con cui vince premi. E che premi.

Attualmente è in libreria il suo irresistibile Guida all’Italia semplice, appena uscito per Bompiani, scritto e illustrato insieme a Giancarlo Ascari, uno dei migliori regali per il Natale 2022. E ora, Udine.

Inaugura oggi alla Libreria Tarantola di Udine alle 18 “Scritto misto”, la mostra di illustrazioni di Pia Valentinis a cura di Giovanna Durì, con i testi di Chiara Carminati. Pia Valentinis è un ex allieva dell’Istituto d’arte Sello, e “Scritto misto” nasce come progetto a cura dell’Associazione “artésello”, l’associazione fondata a luglio 2011, la cui finalità principale è «mantenere e rinsaldare i vincoli di amicizia», come ci spiegano, «e promuovere le attività artistiche e culturali di quanti hanno frequentato o prestato la propria attività presso l’istituto e il liceo».

In questo progetto hanno lavorato Giuliana Valentinis (non è parente) come coordinatrice, Francesca Piccini che ha curato il cartoncino d’invito e le locandine.

La mostra virtuale è stata allestita da Gianni Morelli. La presentazione di stasera vede coinvolta la storica dell’arte ed ex docente del Sello Gabriella Bucco.

«In mostra ci sono illustrazioni che raccontano i luoghi» racconta Giovanna Durì, illustratrice e grafica, a cui l’Associazione “artésello” ha dedicato l’edizione precedente, «e manifestano il rapporto anche sentimentale che Pia intrattiene con la memoria».

Ci sono tavole tratte da “Ferriera”, il diario intimo in cui si svela l’invisibile, l’amore di una figlia, tavole in bianco e nero e a colori, come quelle del potente lavoro dedicato agli alberi.

Scrive Chiara Carminati, l’autrice-amica con cui Pia lavora: “«Un illustratore è un autore che si esprime attraverso le immagini, molto spesso in relazione con un testo. Il rapporto tra testo e illustrazioni si può declinare in tanti, tantissimi modi». «In questa mostra ne sono raccontati alcuni, tratti dalle opere di Pia Valentinis», precisa Carminati.

«Testimoniano quanto possa essere complesso il lavoro dell’illustratore, costantemente in dialogo con vari elementi vincolanti che condizionano e stimolano il suo immaginario».

La Valentinis nella sua carriera ha illustrato libri per bambini con case editrici nazionali e internazionali, occupandosi di molti temi, ma è dal 2010 che con La duda, edito dalla casa editrice Libros del Zorro Rojo, (tradotto anche in danese e in coreano), che è diventata, come si legge nella sua biografia, “autrice completa”. Cioè disegna e scrive.

Assieme a Giancarlo Ascari, a sua volta autore e illustratore, realizza dei progetti bellissimi, che fanno davvero bene all’editoria. Citiamo ad esempio The green fingers of Monsieur Monet per la Royal Academy of Arts di Londra nel 2015, uscito anche in Italia per edizioni Lapis, con il titolo “Oltre il giardino del signor Monet” e il recentissimo “Lovers in art. Dieci coppie di artisti e amanti”, edito nel 2022 da 24ore Cultura: oltre cento tavole, di disegni e testo, realizzate a quattro mani.

“Scritto misto”, sarà visitabile alla Tarantola fino al 15 gennaio.