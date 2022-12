Dai Basaldella a Carrà: tornano a Udine capolavori unici dei maestri del ’900

«In un mondo sempre più globalizzato abbiamo avvertito la necessità di tornare a Udine dopo oltre tre anni dalla chiusura dello spazio di via Paolo Sarpi, e dopo aver allestito e avviato nel 2018 a Leproso di Premariacco un parco scultura oggi spazio museale all’aperto, la “Braida Copetti”, 15.000 mq piantumati con oltre duemila esemplari di una cinquantina di specie arboree diverse, dove abbiamo collocato opere monumentali di maestri del Novecento e anche contemporanei, di respiro internazionale, aperta al pubblico e sede di mostre, eventi, musica, teatro.

Qui infatti sono le nostre radici e da qui siamo partiti per allargare il raggio dei nostri collezionisti, ma è sempre in Friuli che facciamo ritorno coltivando i nostri progetti e le nostre relazioni, la nostra famiglia.

E di certo tornando a Udine vogliamo dare un segnale per rilanciare una tradizione come quella del mercato dell’arte che qui ha contato importanti protagonisti e un colto collezionismo, e che ha alimentato anche il mecenatismo nei confronti dei musei».

Con queste riflessioni Giorgio Copetti si prepara all’apertura del suo nuovo spazio espositivo in via Prefettura 6, già noto agli udinesi per aver ospitato una storica tipografia: taglio del nastro domani, con un open day dalle 10 alle 19.

Ma se Copetti antiquari oggi investe su Udine, lo fa solo dopo aver affermato la propria attività a livello internazionale grazie alla presenza alle principali fiere dell’arte europee, dal BIAF-Biennale dell’Antiquariato di Firenze, ad Artefiera Bologna, al MIart, Permanente e Mint di Milano, dalla Biennale di Roma, ModenaAntiquaria, Wop Art Lugano, Brafa di Bruxelles, fino all’ultima uscita, Arte in Nuvola a Roma. E accanto al fondatore, Giorgio Copetti, dal 1982, oggi operano i due figli Ernesto e Massimo, una vera squadra impegnatissima tra allestimenti, aste, trasporti.

E dopo un avvio a Cividale del Friuli, all’insegna della passione per il mobile d’epoca e di design, per l’Antico e in particolare modo con un debole mai nascosto per la scultura, il loro orizzonte si è infine ampliato al Novecento, offrendo nei loro stand un appuntamento periodico con pezzi unici di Manzù, Mirko, Antonietta Raphael, Mascherini, e collaborando con musei quali Brera e la Fondazione Prada a Milano, o il Correr a Venezia.

Si ripresentano a Udine con una selezione di eccellenza, una sfilata di capolavori che ben racconta tutte le loro relazioni internazionali, ma che per l’occasione riserva anche un occhio di riguardo agli artisti friulani, mai venuto a mancare in tante loro proposte.

Spicca, anche per l’impatto dimensionale, lo spettacolare Omaggio all’America latina, un olio su tavola e tecnica mista, bronzo, alluminio (480 x 285 x 130 cm), realizzato nel 1971 da Emilio Scanavino e Alik Cavaliere in occasione del loro invito alla Biennale di San Paolo de Brasile, opera poi respinta per motivi politici dalla censura in quanto l’opera rende omaggio ai morti per la libertà uccisi dai dittatori sudamericani negli anni dopo la seconda guerra mondiale.

Dopo essere stata esposta in mostre e spettacoli, al Museo della Permanente di Milano e ultimamente al Mart di Trento, ora i Copetti hanno acquistato questa opera capitale nella storia delle avanguardie del secondo novecento ed esemplare di un concetto di arte militante e civile.

Presente anche un capolavoro di Carlo Carrà, protagonista del Novecento, Estate sul Tirreno, un olio su tela del 1934 con due nudi femminili avvolti dalla magia sospesa delle sue atmosfere tonali, esposto alla Biennale di Venezia nel 1940.

Non poteva mancare la triade dei Basaldella: un olio su tela di Afro del 1970, avvolto dai toni radianti di una luce autunnale (90x102), il bozzetto studio di Dino per il gruppo plastico monumentale in marmo collocato all’esterno della sede Inps a Roma, ma soprattutto si impone la presenza di Mirko, che in questi ultimi anni i Copetti hanno saputo rivalutare come merita il genio proteiforme e immaginifico di questo artista udinese. Tra le sue opere il gruppo equestre che incede abbracciando l’aria del Don Chisciotte (1966, bronzo 210x166) di ritorno a Udine dopo la mostra dedicata ai Basaldella nel 1987, insieme alla Palma, un legno policromo di due metri, di impianto totemico, e che si accompagna con il Gallo, dalle ritmiche concavità (bronzo, 79x42, 1947), a fissare tre momenti della ricerca dell’essenza plastica di Mirko, il suo scavo della materia alla ricerca della forma primeva.

Si affiancano le opere degli scultori più amati, Dušan Džamonja, le pietre sonore di Pinuccio Sciola, gli specchianti biomorfismi di Kim Seung Hwan, presto in mostra a Cividale del Friuli, una tela informale di Ziuseppe Zigaina, e, a sorpresa, di certo anche qualche antico maestro caro al collezionismo friulano.