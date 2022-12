Santa Chiara raccontata da Susanna Nicchiarelli: «Donna rivoluzionaria»

Dopo averlo presentato in concorso alla 79.esima Mostra del Cinema di Venezia, la regista Susanna Nicchiarelli è oggi in regione per accompagnare in sala il suo ultimo film Chiara, la storia di una santa, ma soprattutto di una ragazza e della sua rivoluzione. Insieme a lei c’è la protagonista del film, che ha lo sguardo dolce di Margherita Mazzucco, già vista nei panni di Lenù nella serie “L’amica geniale”. Regista e attrice introdurranno la proiezione delle 20.45 a Cinemazero di Pordenone, mentre al Visionario di Udine incontreranno il pubblico al termine della proiezione delle 20.30.

Chiara “una di noi” , Chiara “rivoluzionaria “contemporanea”, Chiara “femminista” . Chi è stata Santa Chiara per Susanna Nicchiarelli?

«Una ragazza rivoluzionaria contemporanea, questo sì. E ho scelto di raccontare la sua storia di donna che lotta per il suo diritto esistere e contro il potere perché ha molto senso oggi ed è senza tempo, come lo è quella di Francesco: entrambi combattono contro una società dominata dal denaro e per l’affermazione del senso di comunità, della semplicità e della povertà come testimonianza da esibire contro un mondo ingiusto, per il ritorno all’essenza dell’essere umano, della fratellanza, che nel suo caso poi diventa anche sorellanza e la obbliga, come donna, a lottare di più contro il potere».

Lei ha dichiarato di non aver mai pensato a una trilogia femminile, ma “Chiara”, sembra chiudere il ciclo iniziato con “Nico, 1988”, sulla musa di Andy Warhol e “Miss Marx”, la figlia ed erede ideologica del filosofo.

«Non l’avevo programmato, però in effetti è un percorso: con Nico ho affrontato la storia di un’artista, con Miss Marx di una politica, con Chiara di una religiosa che è diventata santa. Le accomuna il fatto di lottare tutte e tre, seppure in modo diverso, per affermare la loro identità».

La forza di Chiara, lei dice, risiede nella sua radicalità.

«Sì e in questo c’è qualcosa di molto attuale: alcuni elementi della rivoluzione sua e di Francesco non sono negoziabili, come il voto di povertà che per un ordine femminile all’epoca era un fatto scandaloso. Ma lei lotta e tiene duro, perché matura in cuor suo l’idea di creare una comunità di sorelle povere, non un monastero ricco in cui si replicano le contraddizioni della società».

È possibile raccontare una santa con uno sguardo laico?

«La rivoluzione francescana ha portato tantissimo anche al pensiero laico e il sacro, nella storia di questi due ragazzi, scaturisce dalla loro vita concreta, dal loro lavoro quotidiano; ciò che mi interessava era l’umanità di questi due santi, perché è attraverso l’umanità che passa la loro santità».

A Venezia ha dedicato il film a Chiara Frugoni, la grande medioevalista scomparsa quest’anno, che però ha fatto in tempo a vederlo.

«Sì, ed era contenta. La sua opera, i suoi saggi, sono stati materiale fondamentale, lei ha ricostruito la forza di Chiara».