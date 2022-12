Lui suona, lei si ferma per ascoltarlo: Dublino protagonista del musical Once

Si intitola “Once-una volta nella vita” e sarà in scena solo domani sera, alle 20.45 al Teatro Nuovo. Sul palco, con i protagonisti Luca Gaudiano e Jessica Lorusso, ogni performer canterà, ballerà, reciterà e suonerà uno strumento musicale. È questo il format di un titolo che ha emozionato il mondo intero, prima come film, nato nel 2007 dalla genialità di John Carney e interpretato da Glen Hansard e Marketa Irglova, che ne hanno scritto le canzoni originali, e poi approdato a teatro nel 2012. Questo il percorso che ha portato “Once” a vincere l’oscar per la canzone “Falling Slowly” e 8 Tony Awards. Insomma, quello che arriva solo ora in Italia non è uno spettacolo qualsiasi, ma un vero e proprio successo a Broadway e nel West End.

La storia parte da una strada di Dublino, con un ragazzo che suona la sua chitarra e una ragazza che si ferma ad ascoltarlo. Anche lei era una musicista nella Repubblica Ceca, ma in Irlanda per suonare un pianoforte va in un negozio di strumenti musicali. Con il suo nuovo amico, che per mantenersi aggiusta aspirapolveri, vivrà una settimana che può capitare davvero solo una volta nella vita, in cui registreranno un album. Passione, musica e amore, questi gli ingredienti di una storia mai banale che va segno ogni volta che viene messa in scena. Tradotta in italiano, conserva tutta la sua bellezza. Per anni corista di Eros Ramazzotti e anche in The Voice 2019, Jessica Lorusso è “Ragazza”.

Conosceva già lo spettacolo?

«Quando ho saputo che cercavano performer che sapessero suonare ho capito subito che stavano pensando di mettere in scena Once e sono andata a fare l’audizione– racconta –. Ero già innamorata del film e avevo spesso usato le canzoni di questo spettacolo quando ero in accademia quindi lo conoscevo bene, ma mai avrei pensato che avrei potuto interpretare Ragazza».

Da cantante e musicista, come ha costruito un personaggio che fa fatica a suonare il pianoforte in un paese straniero?

«Molti momenti dello spettacolo sono davvero dolorosi per me. Ho empatizzato tantissimo con Ragazza e mi fa tenerezza, ma allo stesso tempo so anche che è lei il motore che manda avanti tutta la storia e devo sempre continuare a esercitarmi a parlare con l’accento di chi arriva dalla Repubblica Ceca, che è così particolare che si rischia di perderlo se per qualche giorno non lo si pratica».

Cantare delle canzoni pop folk, non pensate per un musical, è più facile?

«Non direi. Solitamente i musical sono creati con un meccanismo apposito che conferisce alle canzoni la possibilità di portare avanti la storia. Qui ci troviamo a cantare delle canzoni che non hanno un significato legato alla storia e abbiamo lavorato molto con il nostro direttore musicale Antonio Torella su questa partitura per riuscire a darle la sua autenticità».

Udine sarà la vostra ultima tappa di tour. Come la vivrete?

«Mi sto preparando da giorni. Siamo convinti che lo spettacolo ripartirà la prossima stagione in nuove città con altre date, ma per ora è difficile pensare che siamo arrivati all’ultima replica. Un consiglio: entrate in sala in abbondante anticipo sull’orario di inizio, la compagnia vi accoglierà con canzoni irlandesi, per portarvi in centro a Dublino».