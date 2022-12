Sindacati in piazza contro la Finanziaria: «Penalizzati i lavoratori e i pensionati»

Chi ci rimetterà, alla fine, saranno i lavoratori già in difficoltà per il caro-bollette. L’hanno ripetuto ieri al presidio davanti alla Prefettura i rappresentanti sindacali. L’hanno ribadito protestando contro la Finanziaria del Governo Meloni «che penalizzerà anche i pensionati».

La pioggia non ha fermato la manifestazione della Cgil. Un centinaio di persone sono scese in strada (così come a Pordenone e a Trieste) per ribadire il loro dissenso e per sollecitare «l’attenzione rispetto a una Finanziaria che non ci trova in sintonia su molti punti – ha ribadito Villiam Pezzetta, segretario regionale della Cgil –. La decontribuzione si ferma al 2% e viene tagliato il reddito di cittadinanza.

Non vediamo alcun investimento su sanità e scuola. Sul tema del precariato abbiamo chiesto un contratto di inserimento unico per dare dignità al lavoro e ci troviamo come risposta i voucher.

Senza contare le pensioni dal momento che chiediamo si discuta di una riforma seria ma quota 103 non è una risposta e con opzione donna si peggiora la situazione».

Le adesioni allo sciopero generale, proclamato solo dalla Cgil, si attestano tra il 25 e il 30 per cento nelle grandi fabbriche della regione, con punte del 40-50 per cento in alcune realtà come la Faber di Cividale (che ha scioperato giovedì) e la Modine di Pocenia, mentre sono più basse nei comparti pubblici.

Quanto al trasporto locale in tutte le province le quattro ore di sciopero sono state proclamate in coda al turno pomeridiano.

«C’è stata una partecipazione massiccia – prosegue Pezzetta –, viste le forti criticità che gravano sul comparto, legate in primis alle retribuzioni e alle carenze di organico».

«Non ne hanno azzeccata una – ha aggiunto ieri al presidio Emiliano Giareghi, segretario generale della Cgil di Udine – è una manovra che aumenta la diseguaglianza, la povertà e la precarizzazione nel mondo del lavoro.

Non c’è un intervento dal punto di vista fiscale per alleggerire il cuneo fiscale dei lavoratori dipendenti, assistiamo a un allargamento del possibile utilizzo dei voucher che, dopo l’abuso dei primi anni col Governo Gentiloni, era stato normato in modo preciso.

Non c’è nulla per i pensionati se non un peggioramento del meccanismo di adeguamento statistico dei trattamenti previdenziali, per non parlare della flat tax fino a 85 mila euro per gli autonomi».

Il presidio rappresenta solo l’inizio di un percorso di mobilitazione «che si annuncia lungo e difficile, anche per le diverse scelte che sono state prese dalle confederazioni in merito ai rapporti con l’esecutivo, a partire da questo sciopero generale.

Quello che crediamo sia sotto gli occhi di tutti, al di là delle diverse strategie scelte da ciascuna organizzazione, è la realtà di una Finanziaria che lascia davvero le briciole a lavoratori e pensionati.

Finanziaria, avara con lavoratori, pensionati, sanità e scuola, ma di manica larga sul fronte della flat tax, dei condoni e del tetto al contante» concludono Pezzetta e Giareghi.