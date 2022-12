Torna la Fiaccolata del Lussari: in 250 sugli sci in abiti tradizionali

Tutto cominciò cinquant’anni fa, quando un piccolo gruppo di tarvisiani scese sugli sci dal monte Lussari illuminando la pista Di Prampero con le fiaccole. Solo la pandemia ha fermato la Fiaccolata, che tornerà il primo gennaio 2023 con un programma di iniziative organizzate dall’Us Camporosso e presentate ieri in Regione, presenti Maurizio Dunnhofer, presidente Fisi Friuli, il sindaco Renzo Zanette, Damiano Matiz, presidente dell’Us Camporosso e Cesare Zambelli per lo Snow Rugby.

Sono 250 gli sciatori che, indossando i costumi tradizionali, alimenteranno il serpentone di luci sui 3,5 km di tracciato regalando 45 minuti di immagini per incantare valligiani e turisti. Un saluto al nuovo anno arricchito dalla mostra mercato, che dalle 11 alle 20.30 riempirà via Valcanale di bancarelle, con l’intrattenimento musicale di Dj Andj j & Spadino Voice dalle 14.

Le prime luci sulla via arriveranno alle 16.30 con la Fiaccolata dei Piccoli che si concluderà con un falò. Bisognerà attendere le 18 per la Fiaccolata del Monte Lussari, la più lunga delle Alpi Giulie su mille metri di dislivello, con partenza dal Lussari e arrivo a Camporosso e l’accensione del grande falò e lo spettacolo pirotecnico.

«La Fiaccolata del Lussari torna e lo fa nel modo migliore celebrando le sue nozze d’oro – ha spiegato Matiz –. Per festeggiare questo anniversario abbiamo predisposto un programma di eventi che inizieranno il 29 e 30 dicembre».

Iscrizioni alla Fiaccolata e apertura chioschi sono fissati per le 16 di giovedì 29, seguiti dalla passeggiata fra gli edifici storici con Claudia e la dimostrazione su come si costruisce una fiaccola. Si ricomincerà il giorno dopo con il laboratorio dedicato agli gnomi, la tradizionale passeggiata e l’esibizione di Miki Martina.

La pista Di Prampero sarà ancora protagonista dal 10 al 13 gennaio, ospitando i più promettenti discesisti del mondo impegnati in due discese libere valide per la Coppa Europa. Sono attesi più di 100 atleti in rappresentanza di una ventina di nazioni per un totale di 200 persone accreditate tra tecnici, skiman e allenatori, impegnati per quattro giorni a Tarvisio, prima con due giornate di prove cronometrate e poi con le due gare di discesa libera valide per la seconda serie dello sci più importante al mondo. Un impegno notevole per lo storico sci club del Tarvisiano, che dopo due anni di gare cadette punta al circuito di Coppa del mondo, inserendosi tra le località candidate a ospitare i recuperi delle discipline veloci, quindi puntando all’inserimento in calendario.

Organizzare un evento sportivo significa comprenderne il valore per il territorio. Per questo, l’Us Camporosso in collaborazione con PromoTurismoFvg ha deciso di organizzare per il quarto anno consecutivo l’iniziativa Food for skiers, una serata dedicata ai tecnici delle principali nazionali impegnate nelle gare di Coppa Europa che mira alla promozione del patrimonio enogastronomico.

Confermata la partnership con lo Snow Rugby, storico evento che animerà il parterre d’arrivo della Di Prampero nelle giornate successive alle gare di Coppa Europa.

«Grazie a iniziative come questa – il commento di Zanette – il Lussari, e il Tarvisiano in generale, hanno beneficiato di un’importante ricaduta in termini di turismo e di immagine. Inoltre, il ritorno del grande sci sulla Di Prampero con l’arrivo della Coppa Europa maschile, seguito a febbraio dall’appuntamento col Lussarissimo, infine l’arrivo della penultima tappa del Giro d’Italia a fine maggio, consentiranno a questa montagna di avere un’esposizione mediatica senza precedenti».