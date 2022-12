Vini e spumanti made in Friuli, ecco quali scegliere per il menù di Natale

Il menù di Natale con i vini friulani rappresenta un connubio ideale. Parere di un esperto come Alessandro Pareschi, docente di laboratorio di sala all’Isis Stringher di Udine, sommelier e referente alla didattica all’Ais Fvg.

«La tematica degli abbinamenti - dice il professore - rappresenta l’arte di scegliere il vino più adatto a ogni piatto, considerato da solo o nel contesto di un menù completo.

La scelta ideale si ottiene dopo un’attenta valutazione del cibo e del vino, analizzando tutte le sue componenti. I criteri generali per abbinare al cibo il giusto vino si basano su due criteri generali: l’abbinamento per concordanza (vini dolci con i dessert) e l’abbinamento per contrapposizione (sensazioni del vino in contrasto a quelle del cibo). Fermo restando che ai dolci si abbina un vino dolce, l’abbinamento per concordanza si applica all’intensità, alla persistenza e alla struttura del cibo. Quindi, a una pietanza elaborata e strutturata abbineremo un vino di corpo, a una pietanza semplice e delicata, un vino leggero. L’abbinamento per contrapposizione si applica a tutte le altre caratteristiche del cibo: pietanze dalla tendenza dolce (esempio legumi o cereali) richiederanno un vino bianco leggero e fresco (tendenza acidula); piatti caratterizzati da succulenza, come le carni rosse alla griglia o al forno richiederanno vini di buona tannicità e discreta struttura; ricette speziate, piccanti o aromatiche e preparazioni condite o elaborate richiedono un vino rosso o bianco morbido e strutturato; formaggi molto aromatici o piccanti come gli erborinati richiederanno la morbidezza e dolcezza di un vino bianco passito.

Grassezza e untuosità tipiche dei formaggi freschi o di media stagionatura ma anche di salumi e insaccati si combinano bene con un vino rosso leggero, fresco e di media tannicità (anche frizzante); la sapidità dei formaggi di lunga stagionatura richiederà vini rossi molto morbidi e di lungo affinamento; piatti molto saporiti, intensi e strutturati, come brasati, piatti a base di selvaggina sia da pelo che da piuma, richiederanno un vino rosso di grande struttura, tannicità e lungo affinamento. Infine la tendenza acidula di alcuni cibi o di alcune salse e condimenti si sposa con la morbidezza del vino, il cui colore e struttura dipenderà dal tipo di portata».