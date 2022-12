Musica ed eventi, tutti gli appuntamenti del fine settimana

Il terzo fine settimana di dicembre offre musica, mostre e presentazioni. Segnaliamo alcune iniziative:

Sabato 17, al Paff! di Pordenone visite guidate alla mostra di Tony Wolf, alle 15.30, e all’esposizione The Spirit of Will Eisner. Da non perdere, “Nel segno di Tex “ del fumettista Emanuele Barison.

A conclusione della 31edisione edizione del Festival di internazionale di musica sacra, appuntamento, sabato, 20.45, nel duomo di San Marco a Pordenone “Lauda per la Natività del Signore”, con l’Ensemble vocale Ottava Nota , i solisti Daria Matiienko soprano, Irina Dynnikova mezzosoprano, Anton Radchenko tenore, Chiara Turrini voce recitante e l’Ensemble strumentale Ad Maiora.

Sempre sabato, alle 17, castello di Guardia a Porcia, Daria Collovini presenta “L’ora blu” ( Gaspari editore) in dialogo con Franca Benvenuti e letture di Viviana Piccolo.

E, alle 20.45, concerto nella Cappella musicale della Cattedrale di Udine “Rorate Coeli”, dirige Davide Basaldella. Sabato, alle 20.45, a Cervignano, teatro Pasolini, Cenerentola. Nuovo Balletto di Toscana.

E a Cividale, alle18, a Palazzo De Nordis in piazza Duomo la pianista lituana Gaiva Bandzinaitė e la cantante slovena Barbara Jernejčič Fürst, saranno insieme nell’esecuzione di cicli di lieder del compositore visionario Marij Kogoi.

Erpac Fvg apre le mostre a Trieste: “L’Italia e l’Alliance Graphique Internationale. 25 grafici del ’900”, al Magazzino delle Idee, e la “Natività di Gesù”, nell’atrio del Palazzo della Regione. A Gorizia: “Tra la terra e il cielo. I meravigliosi ricami delle Orsoline” e “Le Orsoline a Gorizia”, al Museo della Moda e delle Arti applicate.

A Gradisca d’Isonzo, “Sottsass/Spazzapan”, alla Galleria regionale d’arte contemporanea Luigi Spazzapan. A Villa Manin di Passariano (Codroipo), la mostra “Pasolini. Sotto gli occhi del mondo”, a Villa Manin.

Domenica, Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore di Cordenons, alle 16, “A Mass for Peace”, una Messa per la Pace, con l’Orchestra della Naonis, la voce narrante di Simonetta Zanchettin e i solisti Annagiulia Bonizzato, Claudio Sonego e Fiorella Zanchetta, dirige il maestro Alberto Pollesel.

“Perfetta”, di Mattia Torre con Geppy Cucciari è in scena domenica 18 dicembre, alle 21, al Teatro Zancanaro di Sacile per la rassegna del Circuito Ert.

Make presenta “Erasmus a Kiev”, il nuovo cd de “Gli Autostoppisti del magico sentiero”, sabato, alle 18, allo spazio espositivo di via Manin 6/a a Udine, serata di musica live e immagini video, curate da Valentina Del Toso.

Un dialogo immaginario tra un sacerdote ed un laico, di due generazioni diverse: sono pre Toni Beline e Angelo Floramo, le cui riflessioni in friulano su Pier Paolo Pasolini si intrecciano in “Anime in crôs” che sarà presentato domenica, ai Colonos di Villacaccia di Lestizza, alle 16. A discutere del libro Angelo Floramo e Walter Tomada, direttore de “La Patrie dal Friûl” e curatore del libro.

I Song du Xango si esibiscono in formazione completa con super ospite l'argentino Patricio Bonfiglio al bandoneón, rivisitando i brani che Piazzolla, sabato sera, alle 21, al teatro comunale di Povoletto.

Sempre sabato, Teatro Giuseppe Verdi di Maniago, con inizio alle 20.45, “A colpi di memoria”, diretto e interpretato da I Papu.

“I Concerti di San Martino in Carnia” chiudono sabato, alle 20.30, all’Auditorium “J. Linussio” di Paularo, con la Società Filarmonica “Ferdinando Nascimbeni” diretta da Gimmy Toson, e l’insieme vocale Corut diretto da Daniel Canciani Procházka.

Domenica invece, alle 18.30, nel Centro Espositivo Giovanni Canciani, recital del pianista friulano Sebastiano Mesaglio. A seguire il film documentario diretto e condotto dal musicologo Alessio Screm.

A San Vito al Tagliamento, sabato, alle 20.45, all’Auditorium Centro Civico, per Ert , Il Cigno, omaggio del Balletto del Sud al coreografo Michel Fokine.

Sempre sabato sera al Reatro Candoni di Tolmezzo, alle 20.45, per la stagione Ert, Mendez e Brazo. Infine, domenica, dalle 16, appuntamento al Palmanova Village con il concerto dei Soul Circus Gospel Choir.